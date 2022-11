Domenica di Perle Scaligere, auto d'epoca nei borghi più belli d'Italia

Stupenda giornata per l'Automobile Club Verona che oggi, 6 novembre, ha organizzato l'edizione 2022 di Perle Scaligere, il raduno per auto d'epoca inserito all'interno del circuito nazionale "Ruote nella Storia", un format promosso dall'Automobile Club d'Italia e Aci Storico che porta stupende auto storiche nei borghi più belli d'Italia.

In collaborazione con A.C. Verona Historic, l'ente degli automobilisti veronesi ha messo in piedi un tour scattato da Piazza Bra. Sono stati 31 gli equipaggi partecipanti, raggiungendo il numero massimo previsto per questa manifestazione. Equipaggi che hanno viaggiato su vetture piene di storia come una Delage D70 Coupe, una Porsche 356 C e poi ancora Ford Mustang, Lancia Fulvia, Opel Ascona, Alfa Romeo, Mini Cooper, Fiat ed MG.

Come da programma, le auto si sono date appuntamento in Piazza Bra dove, tra le 8.15 e le 9.30 sono rimaste ferme in mostra statica per la gioia e la curiosità di turisti e appassionati. Alle 9.30 il gruppo è partito, in staffetta, verso Soave arrivando al bellissimo castello. Qui si è svolto il rinfresco dal titolo "Recioto&Reciotina". Poi, un passaggio nel centro di Soave, il parcheggio in mostra statica all'altezza di Porta Verona e per finire una visita del paese.

«Una splendida giornata - ha commentato il presidente dell'Automobile Club Verona Adriano Baso che ha partecipato con la vettura numero 1 - durante la quale abbiamo potuto assaporare proprio la passione per l'auto d'epoca. Devo ringraziare l'Automobile Club d'Italia ed Aci Storico che qualche anno fa hanno indovinato questo format che permette di vivere giornate come questa e portare le splendide auto d'epoca in luoghi dal magico fascino. Un connubio tra ingegneria, tecnica, bellezza, territorio e sapori che rappresenta le eccellenze italiane e ci permette di fare un'ottima promozione locale a livello nazionale».