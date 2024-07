Ramo staccato durante il grest. «Cedimento improvviso ed imprevedibile»

Gli alberi del parco della scuola elementare Le Risorgive di Via Fracazzole, a Ca' di David, dove venerdì 12 luglio si è staccato un ramo da un grosso cedro durante il grest estivo, sono stati sottoposti a un'ulteriore perizia di stabilità che Amia ha ritenuto di richiedere per verificare le cause del distacco improvviso. I risultati sono arrivati ieri, 19 luglio, ed hanno confermano quanto già ipotizzato dagli esperti del settore verde verticale di Amia. Il cedimento è stato improvviso ed imprevedibile ed è stato causato da una sorta di shock termico. La rottura, infatti, è stata «causata dal fenomeno denominato "sudden branch drop", o "summer branch failure", meglio conosciuto in Italia come rottura improvvisa o estiva delle branche. Tale fenomeno è dovuto all’interazione tra fattori di stress ambientale e il rapido assorbimento di acqua da parte delle piante durante le calde giornate estive. Questa condizione modifica il gradiente di umidità all’interno della lunghezza dei rami, alterando la risposta alle sollecitazioni, sia interne che esterne, indebolendo il ramo e portandolo a rompendosi o fessurarsi inaspettatamente. La rottura non è quindi dovuta alla mancanza di manutenzione», si legge nelle conclusioni della perizia.

Perizia che sarà pubblicata anche nella pagina "Verde Pubblico" del sito www.amiavr.it, dove è attiva la sezione "Alberature" in cui sono a portata di click gli elenchi degli interventi e la documentazione di studio di ciascun albero cittadino oggetto d’indagine. Tra questi, ci sono anche le perizie relative agli screening specifici che riguardano il progetto in corso di controllo e verifica di stabilità di tutti gli alberi che si trovano nei cortili e parchi degli istituti scolastici. Il lavoro, iniziato da Amia nei mesi scorsi, ha già raggiunto il 45% circa delle scuole del territorio e sta proseguendo anche nel periodo estivo. «L’attenzione verso il nostro patrimonio arboreo è alta e costante, a maggior ragione per gli esemplari che si trovano nei pressi delle scuole e in luoghi molto frequentati. Tutto ciò che, con gli strumenti a nostra disposizione, si può fare in termini di cura e prevenzione, lo stiamo facendo», ha dichiarato il presidente di Amia Roberto Bechis.

A Le Risorgive, a scopo cautelativo e al fine di scongiurare ulteriori episodi analoghi su una specie che ne è già stata soggetta, sarà effettuato un ulteriore alleggerimento delle chiome su alcuni rami. L’intervento è stato calendarizzato per oggi, in modo da sfruttare il giorno in cui non ci sono bimbi e dunque senza arrecare alcun disagio.

Nell’ambito degli screening specifici sulle scuole, tutti gli alberi di questa scuola erano stati oggetto di perizia strumentale lo scorso dicembre quando, a seguito dei risultati effettuati dai periti agronomi, erano stati eseguiti dagli esperti forestali dell’Amia due abbattimenti di pini, potature e l'inserimento di tiranti e sostegni dove necessari.