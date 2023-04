Guasto alla rete del teleriscaldamento, riparazione della perdita in Corso Cavour

Da oggi, 21 aprile, Corso Cavour è interessato da urgenti lavori, per riparare una perdita sulla rete del teleriscaldamento.

L'intervento, che durerà circa una settimana, interessa l'incrocio tra Corso Cavour, Corso Porta Borsari, Via Diaz e Via Cantore. E per consentirne l'esecuzione nella zona dei lavori sono in vigore il divieto di sosta su ambo i lati, il restringimento della carreggiata e il senso unico alternato regolato da movieri e da semaforo mobile di cantiere.

«Grazie alla collaborazione con Agsm-Aim, si riesce ad intervenire tempestivamente accelerando i tempi di riparazione della perdita», ha fatto sapere il Comune di Verona.