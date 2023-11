Meno di tre settimane allo start dell'Avesani Verona Run Marathon: un percorso tra le vie del centro

Meno di tre settimane alla 22a Eurospin Verona Run Marathon 42k, alla 9a Zero Wind Verona Run Marathon 21k e all'Avesani Verona Run Marathon 10k, evento organizzato da Gaac 2007 Veronamarathon Asd, in programma domenica 19 novembre. Attesi al via delle tre distanze circa 10 mila runner provenienti da tutta Italia ma già confermata la presenza di atleti da 65 Paesi, oltre un centinaio dal Regno Unito, più di 50 dagli USA e tanti dalla Scandinavia. Tutti i partecipanti di tutte le gare, compresa la 10k non competitiva, riceveranno in omaggio la t-shirt ricordo e la medaglia

LE GARE - Una vera festa dall’altissimo potenziale inclusivo grazie alle tre distanze in programma: 22a Eurospin Verona Run Marathon 42k, che si preannuncia come un vero e proprio spettacolo grazie all’assegnazione del titolo di Campione Italiano Fidal Assoluti e Master di Maratona; 9a Zero Wind Verona Run Marathon 21k e Avesani Verona Run Marathon 10k, quest’ultima solo in modalità non competitiva quindi aperta a tutti, senza obbligo di tesseramento e certificato medico.

IL PERCORSO DELLA 10K - Partenza alle 10.30 da piazza Bra in direzione di Castelvecchio da dove si lascia momentaneamente il lungadige per affacciarsi su alcune vie del centro prima di attraversare il fiume passando da Ponte Catena, così denominato dal medioevo quando durante la notte venivano agganciate delle catene alla torre della Catena per impedire il passaggio alle imbarcazioni che tentavano di eludere il pagamento dei dazi. Si prosegue lungo l’Adige per rientrare nel centro storico attraverso il Ponte della Vittoria, costruito per celebrare la fine della Grande Guerra, da dove ci si addentra nel centro storico, in un’atmosfera resa ancora più emozionante grazie alla presenza dei mercatini di Natale. A fare da sfondo a questa domenica di sport, benessere e famiglia, ci saranno la Basilica di Sant’Anastasia, la più solenne delle chiese veronesi, situata nell'area terminale del decumano massimo della città d'epoca romana, tra quelle che furono le principali vie di comunicazione cittadina, stradale e fluviale. Si prosegue attraversando piazza delle Erbe, la piazza più antica di Verona situata sull'area del Foro romano, eletta piazza italiana più amata al mondo nel 2012. Manca poco all’arrivo in piazza Bra, dopo aver costeggiato l’Arena e vissuto il calore del pubblico che incita a percorrere gli ultimi metri prima del traguardo, condiviso con i runner iscritti a tutte le manifestazioni.

Gli atleti iscritti alla 22a Eurospin Verona Run Marathon 42k e 9a Zero Wind Verona Run Marathon 21k partiranno invece alle 8.15 da Viale Olimpia, presso lo Stadio Bentegodi, e sfileranno su percorso unico per 20 chilometri, alla conquista del centro storico della città. Dopo una deviazione, gli atleti della mezza maratona raggiungeranno piazza Bra costeggiando l’Arena mentre i maratoneti andranno a caccia di emozioni abbracciando l’intera città prima di rientrare in Bra sotto lo sguardo dell’anfiteatro.

PUNTI VENDITA - Fino a giovedì 16 novembre è possibile iscriversi alla Avesani Verona Run Marathon 10K presso i seguenti punti vendita: KM SPORT, Viale del Lavoro, 22 - San Martino Buonalbergo; KM SPORT, Via Verona 8/2 Bussolengo; DECATHLON, Via Monte Cristallo - San Giovanni Lupatoto; DECATHLON, Via Borgo Bello - Dossobuono di Villafranca; CENTRO FITNESS OXYGEN, Via Antonio da Legnago 9/a - Verona.

ISCRIZIONI - Le iscrizioni sono aperte online fino al 13 novembre 2023. Fino ad esaurimento posti, sarà possibile iscriversi anche nella giornata di Venerdì 17 e Sabato 18 Novembre presso l'area Expo (Pala AGSM AIM - Piazzale Atleti Azzurri D'Italia), non si effettuano iscrizioni nella giornata di domenica 19 novembre.