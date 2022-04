A maggio va in pensione l'ad di Gardaland, gli auguri di Zaia: «Vigevani ha reso il parco un successo europeo»

«Bisogna tributare un grande grazie, per il lavoro svolto in questo quarto di secolo, ad Aldo Maria Vigevani, amministratore delegato di Gardaland, che fra pochi giorni andrà in pensione. Con lui un semplice parco divertimenti è diventato un punto di riferimento del divertimento a livello europeo, con ospiti di tutte le età». Con queste parole il presidente della Regione Veneto Luca Zaia commenta l'annuncio di Aldo Maria Vigevani, Ad della struttura in provincia di Verona, che dopo 24 anni trascorsi alla guida del resort, andrà in pensione dal primo maggio.

A Vigevani, secondo quanto si apprende, subentrerà Sabrina De Carvalho, già amministratore delegato di Heide Park, parco divertimenti tedesco del gruppo Merlin Entertainments, che controlla il resort di Castelnuovo del Garda. «Vigevani, con le sue intuizioni e i suoi investimenti, ha contribuito a far crescere il turismo veneto che è la prima azienda in Regione per fatturato, con 18 miliardi di Pil e 72 milioni di presenze l'anno. Gardaland e tutti i parchi divertimento - conclude il governatore Luca Zaia - sono uno dei fiori all'occhiello della nostra Regione».