Pensionato veronese baciato dalla fortuna: vince 100 mila euro al Gratta E Vinci

Sarà un Natale con qualche pensiero in meno per il fortunato pensionato veronese, che martedì ha vinto 100 mila euro spendone 5 per un Gratta E Vinci della serie "Il Milardario", presso la tabaccheria "Dell'Angolo" di Paola Fantin, situata al civico 41 di via Primo Maggio, a Bussolengo.

«Dopo averlo comprato è uscito dalla tabaccheria - ha raccontato la titolare -, per poi rientrare poco dopo molto agitato, rosso in faccia e tremante». L'anziano si sarebbe avvicinato al plexigass che divide il cliente dalla titolare e ha iniziato a parlare molto lentamente: «Tra la barriera e la mascherina non capivo cosa stesse dicendo, così gli ho chiesto di parlare più forte e mi ha allungato il biglietto. Era agitatissimo. Ad un certo punto mi ha anche chiesto: "Non me lo ruberai, vero?" - racconta divertita Paola - Così gli ho detto di andare a casa, calmarsi e poi tornare qua per avviare le procedure utili a riscuotere la vincita». A quel punto il pensionato, che sarebbe residente in un Comune limitrofo, avrebbe verificato la vincita anche presso altri punti, per poi tornare all'esercizio di via Primo Maggio: «Dopo aver completato la parte che mi compete gli ho detto che doveva parlarne anche con la banca, ma si è dimenticato di prendere l'appuntamento e la prima volta è andato là per niente», ha concluso la titolare.