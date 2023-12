Sindacati dei pensionati: «Bene bilancio di Verona, ma occorre potenziare i servizi»

I sindacati dei pensionati veronesi promuovono il bilancio di previsione del Comune di Verona, a cui però chiedono un'attenzione in più sui servizi.

Comincia oggi, 18 dicembre, la maratona del consiglio comunale per l'approvazione entro fine anno del bilancio di previsione 2024. Un bilancio che è stato anche frutto della negoziazione con i sindacati dei pensionati di Cgil, Cisl e Uil di Verona. «Abbiamo avuto un incontro nel quale abbiamo discusso della situazione dei redditi dei pensionati e delle pensionate veronesi, dei servizi pubblici necessari ad accompagnare le politiche di invecchiamento attivo, di assistenza sociale a favore delle persone non autosufficienti, di sostengo alla maternità e di lotta alla violenza e alle discriminazioni di genere e di età», hanno riferito Adriano Filice di Spi Cgil, Viviana Fraccaroli di Fnp Cisl e Gianluigi Meggiolaro di Uilp Uil,

All'incontro erano presenti l'assessore al bilancio Michele Bertucco e l'assessora alle politiche sociali e abitative Luisa Ceni. Sul bilancio «abbiamo apprezzato la volontà di confermare la no tax area sulla addizionale comunale Irpef a tutela delle fasce più deboli e la volontà di mantenere intatti i livelli dei servizi attuali, e di cominciare contemporaneamente a lavorare al potenziamento di alcuni di essi», hanno commentato i rappresentanti dei tre sindacati.

Sul potenziamento dei servizi, Filice, Fraccaroli e Meggiolaro hanno chiesto «un'attenta politica sulle soglie di reddito, tipicamente misurate con l'Isee, che regolano l’accesso ad alcuni servizi a richiesta individuale, come l’assistenza domiciliare, che deve essere sempre più orientata a favorire la permanenza degli anziani presso la propria abitazione». E per favorire l'assistenza domiciliare, i pensionati veronesi suggeriscono «la formazione delle assistenti domiciliari, le cosiddette badanti, e la messa in atto di iniziative utili a favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro».

«Vanno infine attentamente monitorati, anche in collaborazione con le circoscrizioni, le criticità riguardanti l'abitazione, i trasporti e la vivibilità dei quartieri», hanno concluso i segretari di Spi Cgil, Fnp Cisl e Uilp Uil.