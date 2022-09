Dopo il matrimonio per Federica Pellegrini arriva anche una laurea honoris causa, i complimenti di Zaia

«La nostra grande Fede non smette mai di stupirci e di renderci orgogliosi. Nella giornata di oggi, una giornata incredibile, come l’ha definita la stessa campionessa veneta, ha ricevuto la laurea honoris causa in Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive e Adattate presso l'Università San Raffaele Roma». È il plauso del presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, rivolto alla campionessa mondiale Federica Pellegrini per il suo ultimo traguardo.

Al via ora la Lectio Magistralis di Federica Pellegrini dal titolo "La Donna e la Performance Sportiva: come il ciclo mestruale può influenzarne la prestazione."

Lo stesso governatore del Veneto ha poi aggiunto: «Un importante riconoscimento che, ancora una volta, mette in luce la grandezza sia sportiva ma anche umana della "Divina" che ha sempre cercato, con la sua determinazione e il suo incessante lavoro di dare esempio anche alle nuove generazioni». L'ex campionessa olimpica di nuoto, nel ricevere la laurea honoris causa, ha sottolineato di «essere veramente felice» e che per lei si è trattato ieri davvero di «una giornata incredibile», parlando anche di «coronamento di una parte della mia vita».

Il titolo della tesi discussa da Federica Pellegrini è il seguente: "La donna e la performance sportiva: come il ciclo mestruale può influenzarne la prestazione". Il governatore del Veneto Luca Zaia, rinnovando i complimenti, ha concluso: «La nostra Fede è un esempio importante per i giovani. Ha sempre condiviso le sue vittorie, come ci fossimo stati anche noi veneti a gareggiare a fianco a lei: così ci ha fatto sentire, sempre. Un modello positivo sotto tanti punti di vista che permette di arricchirci, stupendoci pienamente ogni volta. Grazie, grazie, grazie», ha ribadito il governatore.