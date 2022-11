Pellegrini nella propria città, veronesi over 60 nei luoghi di fede del capoluogo scaligero: aperte le iscrizioni

Pellegrini nella propria città, per guardare con occhi curiosi ciò che ci circonda. E meravigliarsene. È questo lo spirito che anima le gite culturali promosse dal Comune nei luoghi di fede cittadini, dalla Sinagoga al museo degli affreschi della chiesa SS. Trinità. La proposta è rivolta ai veronesi over 60 residenti nel territorio comunale e autosufficienti, un’occasione di socializzazione ma anche di arricchimento culturale con visite guidate in alcuni luoghi meno noti di Verona ma dal grande valore storico e religioso.

L’iniziativa è promossa dall’assessorato al Turismo sociale in collaborazione con l’associazione CTG La Fenice. Il titolo "Verona crocevia di cultura e fede" preannuncia la tipologia di visite proposte, scelte anche per l’avvicinarsi del Natale. Si parte dalla Sinagoga e dal quartiere ebraico il 13 novembre, si prosegue il 20 novembre sulla via dei pellegrinaggi nelle chiese di Santa Toscana e di Santa Maria del Paradiso, si conclude l’11 dicembre alla Chiesa di SS. Trinità per ammirare il sacello del museo degli affreschi. Le prenotazioni sono aperte con modalità online, tutte le informazioni si trovano sul sito del Comune.

«Il Natale che si avvicina ci ha ispirato questa proposta, incentrata non solo sul culto cristiano ma anche su altre fedi – spiega l’assessora al Turismo sociale Luisa Ceni -. Tre uscite pensate per gli over 60 che non smettono di meravigliarsi ed essere curiosi di ciò che li circonda. L’iniziativa vuole essere anche un’occasione di socializzazione e di svago in particolare per questa fascia di cittadini più a rischio isolamento, che necessita di stimoli per uscire di casa, questa è sicuramente una proposta interessante».

Il programma

Le visite si svolgono di domenica ed hanno una durata di due ore. Primo appuntamento il 13 novembre alle 10 con ‘La comunità ebraica con il suo luogo di culto', visita alla Sinagoga e lo storico quartiere ebraico, costo di 10 euro. Il 20 novembre alle 15 ‘Le vie dei pellegrinaggi', visita alla chiesa di Santa Toscana e il ricchissimo reliquiario della chiesa di Santa Maria del Paradiso, costo di 12 euro. Infine l’11 dicembre alle 15 ‘Il culto di San Michele Arcangelo a Verona', visita al sacello del Museo degli Affreschi ‘Giovan Battista Cavalcaselle’ e la decorazione affrescata della chiesa della Santissima Trinità, costo di 14 euro.

Alla conferenza stampa hanno partecipato il vicepresidente dell’associazione CTG La Fenice Davide Galati e la storica dell’architettura Valeria Rainoldi che collabora con l’associazione. «Abbiamo colto con favore l’idea di proporre visite in luoghi meno noti della città ma dal grande valore storico e culturale – ha detto Galati del CTG-. Concordiamo anche sugli obiettivi di svago e socializzazione dell’iniziativa».

«Condurrò la prima visita, quella legata alla comunità ebraica e ai luoghi del sui insediamento – ha aggiunto Rainoldi- C’è tanto studio alla base di queste iniziative, attraverso l’architettura e i luoghi riusciamo a ricostruire e leggere le trame della storia, cerchiamo di trasmettere queste nozioni ai visitatori».

Informazioni al numero 045-8078635- 8078637, turismo.sociale@comune.verona. it, www.comune.verona.it/ turismosociale.