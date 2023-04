Prende il via da Verona la stagione dei pellegrinaggi Unitalsi

Partirà lunedì 10 aprile alle ore 10,25 dalla stazione di Verona il primo treno della stagione dei pellegrinaggi Unitalsi (Unione Nazionale Italiana Trasporto Ammalati a Lourdes e Santuari Internazionali, ndr), dopo quello dell’11 febbraio, diretto a Lourdes e si concluderà domenica 16 aprile. Secondo quanto viene riferito in una nota, dall’Italia, con un treno e due aerei, saranno circa 900 tra soci e pellegrini, di cui 260 i volontari, 180 tra ammalati e disabili e 20 famiglie con bambini in difficoltà, che raggiungeranno il santuario francese partecipando al primo pellegrinaggio sezionale di quelli già programmati da aprile ad ottobre.

Al loro primo pellegrinaggio con l’Unitalsi a Lourdes, viene annunciato anche un gruppo di 50 giovani studenti del Liceo Montanari (quarta superiore). A guidare il pellegrinaggio, secondo quanto riferito dalla nota di Unitalsi, sarà monsignor Domenico Pompili, vescovo della diocesi di Verona accompagnato da 25 sacerdoti, coadiuvato da Renata Stevan, presidente della sezione triveneta dell’Unitalsi.

«L’attesa è tanta e l’emozione è grandissima per la nostra associazione e per la sezione triveneta, la prima che lunedì Santo partirà alla volta di Lourdes - ha sottolineato Rocco Palese, presidente nazionale Unitalsi. Il primo pellegrinaggio della stagione ha registrato quasi 900 partecipanti, un ottimo segnale che ci riempie di entusiasmo e di fiducia per tutta la stagione. L’Unitalsi quest’anno ha scelto di essere una comunità di "Pietre vive" che in pellegrinaggio e nella vita di tutti i giorni continua a costruire un mondo di pace, di solidarietà e di attenzione all’altro. I primi pellegrini che partiranno tra pochi giorni ci confermano che sono tante le persone che, nonostante le difficoltà quotidiane, desiderano vivere quel clima di fede e di speranza, quei momenti di riflessione e di preghiera, quegli attimi che solo a Lourdes e davanti alla Grotta si possono vivere, circondati dal servizio costante verso i nostri amici in difficoltà. L’Unitalsi è pronta ad accoglierle e accompagnarle».

Renata Stevan, presidente della sezione Triveneta, ha aggiunto: «Abbiamo lavorato tanto nei mesi scorsi per essere pronti per la ripresa dei nostri pellegrinaggi, che ormai da tanti anni avviene proprio nel periodo di Pasqua e questo ci riempie di gioia, perché ci richiama tutti anche al coraggio delle scelte. Finalmente ricomincia il cammino dei nostri pellegrinaggi».