A Verona è in arrivo il Miracolo eucaristico di Alatri

Arriverà a Verona da Frosinone, precisamente da Alatri (comunità che vide il vescovo Domenico Pompili nelle vesti di parroco dal 2000 al 2006), la reliquia del "Miracolo eucaristico", ossia, come spiegato in una nota della Diocesi di Verona, «una particola consacrata trasformatasi in carne». Secondo quanto è stato annunciato, proprio nel territorio della Diocesi scaligera la reliquia darà vita ad un pellegrinaggio che toccherà la città e la provincia in un susseguirsi di tappe.

«Quello di Alatri - spiega la nota della Diocesi veronese - risulta oggi uno dei quattro principali miracoli eucaristici italiani assieme a Siena, Bolsena e Lanciano. È il 1228 quando una giovane, sotto l’influenza di una "donna malvagia", compie il furto della particola e la avvolge in un panno. L’ostia resta lì per tre giorni e diventa carne».

Solitamente venerata in una teca-ostensorio nella Basilica Concattedrale di San Paolo, presso l'Acropoli di Alatri, la reliquia arriverà a Verona il 28 gennaio sostando in diverse chiese tra cui la Cattedrale (29 gennaio), dove sarà esposta all’adorazione dei fedeli dalle 16 alle 20. Alle 18.30 il vescovo Domenico Pompili presiederà la S. Messa.

«Quando ero parroco ad Alatri - ha ricordato il vescovo Domenico - ho avuto modo di conoscere da vicino questa testimonianza di fede nella presenza reale di Cristo nell'Eucaristia. Mi colpiva, della vicenda, la singolare vicinanza di Dio ai problemi della vita quotidiana, come nel caso della giovane donna. Auguro anche a ciascuno di sperimentare la stessa vicinanza dentro le pieghe della vita quotidiana. Questo vuol dire l'incarnazione del Figlio di Dio».

Lo speciale dono dell'indulgenza plenaria

In base a quanto viene spiegato nella nota della Diocesi di Verona, per l'occasione chi si recherà in preghiera adorante davanti al "Miracolo eucaristico" potrà ricevere anche il dono dell'Indulgenza Plenaria per sé o per un caro defunto, adempiendo, entro una settimana dalla visita, alle solite condizioni previste dalla Chiesa: la confessione sacramentale, la comunione eucaristica e la preghiera secondo le intenzioni del sommo pontefice. Ciascuna parrocchia in cui la reliquia farà tappa, inoltre, promuoverà particolari momenti di approfondimento, preghiera e adorazione.

In particolare dal 4 all'11 febbraio il "Miracolo eucaristico" sarà nell’unità pastorale di San Salvaro (Legnago destra Adige), dove è stato organizzato anche un convegno lunedì 29 gennaio alle 20.45 al Teatro Salus di Legnago. Vi prenderanno parte il dott. Franco Serafini, specialista in cardiologia e autore del libro "Un cardiologo visita Cesù, i miracoli eucaristici alla prova della scienza" e don Silvio Zonin, parroco di Villafontana e liturgista. Inoltre al Duomo di Legnago sarà visitabile dal 1 all’11 febbraio una copia della mostra dei miracoli eucaristici italiani allestita dal Beato Carlo Acutis, mentre a Casette di Legnago sarà realizzato per tutto febbraio un percorso artistico con le riproduzioni dei dipinti del Polittico dell’Agnello Mistico di Jan van Eyck.

Di seguito tutte le tappe del pellegrinaggio veronese: