Panchine inclusive a Verona, il Pd rivendica l'iniziativa: «Un passo in avanti per una città più accessibile»

Le "panchine inclusive" inaugurate lunedì 21 novembre a Verona dall’assessore del Pd Federico Benini in piazza San Zeno e che si stanno in queste ore installando anche in altri quartieri della città, rappresentano «un bel segnale di inclusione nonché una decisa sterzata rispetto al passato simboleggiato dai braccioli anti bivacco o anti barbone». È quanto viene rivendicato dal gruppo consiliare comunale del Pd a Palazzo Barbieri in una nota. Le panchine, munite di uno spazio vuoto centrale fra le due sedute laterali, consentono a chi sia in carrozina di essere "integrato" al fianco di chi siede a sinistra o a destra.

Vi è tuttavia anche chi non ha del tutto apprezzato l'iniziativa, facendo notare che, ad esempio, su tali panchine, irrimediabilmente, non è possibile sdraiarsi, finendo dunque involontariamente per riprodurre il medesimo effetto delle citate panchine anti bivacco cui quelle "inclusive" vorrebbero opporsi. Forse insomma si sarebbe potuto pensare ad una struttura diversa per includere, forse basterà differenziare la presenza di tali panchine "inclusive" senza renderle dunque esclusive nel territorio comunale e, dunque, consentire a chi voglia sdraiarsi su una panchina vecchio stampo di farlo senza problemi. Questioni di design, insomma, ma si sa, design is political...

Ad ogni modo, da parte dei dem il progetto "panchina inclusiva" viene rivendicato come momento importante di rinnovamento: «Come Pd - si legge in una nota - lavoriamo nell’amministrazione e con l’amministrazione perché questa politica di rinnovamento incroci i temi forti della dotazione di verde che ancora manca a tanti quartieri; del collegamento delle aree verdi e dei grandi parchi cittadini attraverso percorsi ciclopedonali sicuri e accessibili ad anziani e bambini; di una mobilità a misura di persone con sempre maggiori tutele per la serenità e la sicurezza dei quartieri. Il nostro compito - conclude la nota del gruppo consiliare comunale del Partito Democratico - è di rispondere al meglio alla richiesta dei tanti cittadini che vedono nella città di Verona un grande potenziale inespresso».