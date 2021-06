"In questa notte buia", il suo nuovo singolo del veronese Patrick De Luca

Dopo aver conquistato pubblico e critica con “Voglio dirti qualcosa”, il talentuoso cantautore veronese con l’animo da busker Patrick De Luca torna a colorare l’estate con “In questa notte buia” (Pako Music Records/Visory Records), il suo nuovo singolo che ci invita all’autoaccettazione per tornare a risplendere.

Il brano, prodotto da Tokyo e Mat Di Stefano, nasce dalla brillante penna dell’artista ed è un tuffo nell’arcobaleno cromatico di sentimenti ed emozioni che caratterizzano l’essere umano; una tavolozza di tinte vivide e luminose a cui attingere per riscoprire le nostre fragilità e trasformarle in punti di forza. In una perfetta armonia di suoni accattivanti e freschi, Patrick De Luca arriva dritto al cuore dell’ascoltatore, invitandolo ad amare: se stesso, il suo prossimo e la vita, perché l’esistenza è un dono, ma per renderla speciale occorre assaporarne ogni istante, senza pensare alla meta, ma godendosi il viaggio.