Pastrengo, Smurfit Kappa lancia Lifeworks per l'assistenza ai dipendenti

Per Smurfit Kappa (multinazionale del packaging a base carta) salute, sicurezza e benessere dei dipendenti sono valori fondamentali, soprattutto in un anno come il 2020, che per tutti è stato molto impegnativo dal punto di vista professionale e personale. Ecco perché l’azienda ha deciso di lanciare un programma di assistenza ai dipendenti (Eap) chiamato LifeWorks, disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, 365 giorni l'anno, sia per il dipendente che per la sua famiglia.

Accessibile tramite l’app LifeWorks, il servizio è gratuito perché il costo è totalmente coperto da Smurfit Kappa ed è completamente confidenziale: il dipendente, infatti, entra in contatto con un team di professionisti indipendenti dall’azienda specializzati in diverse discipline. Obiettivo del servizio è supportare il dipendente e la sua famiglia nel risolvere problemi lavorativi (ad esempio, affrontare lo stress, gestire le relazioni personali, superare sfide professionali), di vita (gestire la genitorialità o l’assistenza all'infanzia, oppure prendersi cura di una persona anziana in famiglia) o di salute (sia fisica che mentale).

Il servizio è diviso in cinque aree tematiche (denaro, famiglia, lavoro, salute, vita) e si propone di fornire strumenti anche molto pratici come, per esempio, la gestione di un trasloco o di un trasferimento in un’altra città. Il supporto può avvenire online, al telefono o di persona a seconda dei casi e delle esigenze; se il dipendente ha bisogno di un supporto più specializzato e più a lungo termine, LifeWorks lo aiuterà a trovare specialisti e servizi appropriati: in questo caso il costo è carico del richiedente ma un consulente di LifeWorks lo aiuterà ad analizzare le diverse opzioni e a scegliere la più adatta.

La confidenzialità è un elemento fondamentale del servizio: tutte le informazioni relative alla partecipazione al programma sono strettamente riservate e nessuna verrà condivisa senza il consenso scritto dell’interessato.

In Veneto, Smurfit Kappa è presente con le unità produttive anche a Pastrengo, dove i dipendenti potranno usufruire di questo servizio di assistenza a carico dell'azienda.