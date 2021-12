Gambero Rosso: «Il migliore panettone d'Italia lo fanno a Villa Bartolomea»

Il panettone classico della Pasticceria Scarpato di Villa Bartolomea è il migliore d’Italia. A decretarlo è la rivista Gambero Rosso che, nella sua annuale classifica delle migliori produzioni di aziende specializzate in grandi lievitati, gli ha assegnato il primo posto.

Punto di riferimento per appassionati e operatori, la classifica del Gambero Rosso, ogni anno decreta i migliori produttori di uno dei dolci più amati, il panettone classico con uvetta e canditi. Nel corso della degustazione alla cieca e non condizionata, i giudici valutano tutti i più importanti aspetti: la lievitazione, il corredo aromatico, la struttura, la qualità e quantità della frutta, il gusto complessivo.

Il panettone classico di Pasticceria Scarpato ha primeggiato con questa motivazione: «Una storia che comincia sul finire del XIX secolo, nel 1888, e fa sua la tradizione pasticcera veronese, a partire da quella dei grandi lievitati: pandori, panettoni, colombe, focacce. Prodotti da lente lievitazioni e lunghe lavorazioni, e materie prime scelte. Il risultato? Un prodotto da podio. È lui che ha convinto il gruppo di assaggiatori. Un panettone basso, di un color nocciola scuro, con la calotta brunita tagliata in quattro. All’interno la struttura è pallida, con una lieve biscottatura alla base. La mollica ha alveoli piccoli e allungati, un’occhiatura serrata che racchiude la frutta: uvetta di medio carato e buona consistenza, canditi (scorze d’arancia di Sicilia e di cedro diamante) aciduli e di taglio grande. Al naso è molto corretto, fresco, con la prevalenza di profumi di latte, e poi ricordi di burro e frutta (gli stessi che tornano anche all'assaggio), un corredo aromatico molto composto e pulito. Soffice, dolce, masticabile».

Per Pasticceria Scarpato, il tributo ottenuto dalla prestigiosa rivista completa una stagione di grandi riconoscimenti che ha visto, alla trentesima edizione del Merano Wine Festival, lo scorso novembre, cinque importanti premi ricevuti per il panettone classico, l'offella, il panettone limone e gin, il panettone al cioccolato e il panettone Dolcesale.