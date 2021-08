Comencini: «Più di un'ora e mezza ammassati al Catullo, è vergognoso»

Passeggeri ammassati ai controlli doganali dell'aeroporto Catullo di Verona-Villafranca. A denunciarlo è stato il deputato veronese della Lega Vito Comencini, che ha raccolto la segnalazione di alcuni viaggiatori provenienti da Mosca. Oggi, 21 agosto, poco prima delle 15, la situazione che si è presentata allo scalo veronese è stata quella testimoniata dalle foto condivise da Comencini.

«Le immagini che ho ricevuto parlano da sole e riguardano passeggeri di diversi voli - ha commentato Comencini - Secondo le testimonianze la situazione è durata per oltre un'ora e mezza. Ritengo sia gravissimo, un brutto biglietto da visita per il nostro territorio. Mi chiedo a cosa sia dovuto un tale disservizio e perché non vengano minimamente rispettati i protocolli anti-Covid. È inutile fare tanti proclami se poi non funzionano nemmeno le attività basilari del nostro aeroporto. Mi è stato segnalato inoltre che sono stati fatti passare prima i passeggeri con animali, mentre quelli con bambini piccoli sono dovuti rimanere in coda ammassati. Davvero vergognoso, mi auguro che vengano effettuati degli accertamenti interni e che non si ripetano più fatti simili all'aeroporto Catullo».