Verso la partenza della 1000 Miglia: cresce l'attesa per il passaggio a Villafranca di Verona

È stato presentato venerdì mattina dall’Automobile Club Verona e dal Comune di Villafranca di Verona, nella Sala Consiliare del Municipio, il passaggio della 1000 Miglia da Villafranca di Verona in programma sabato 15 giugno prossimo. La celebre corsa farà tappa a Villafranca di Verona, in occasione dell'ultimo tratto del percorso da San Lazzaro di Savena a Brescia. Questo evento segna il ritorno della 1000 Miglia a Villafranca dopo l'ultima edizione del 2020, svolta in piena emergenza Covid-19, e che si è tenuta eccezionalmente nel mese di ottobre.

Quest'anno l'attesa è particolarmente alta poiché i concorrenti della 1000 Miglia attraverseranno il suggestivo scenario del Castello Scaligero, uno dei simboli storici e culturali più importanti della città, nelle fasi centrali della giornata. Costruito nel XIII secolo, il Castello Scaligero è stato un punto strategico di difesa per la famiglia degli Scaligeri ed è oggi uno dei luoghi più affascinanti della provincia veronese. La sua imponenza e bellezza storica offriranno un contesto unico e suggestivo per il passaggio delle vetture.

L'Automobile Club Verona ha organizzato un'area esclusiva all'interno del Castello per ospiti e invitati, garantendo un'esperienza indimenticabile, mentre all'esterno del castello sarà allestita un'ampia area espositiva aperta a tutti. Quest’area includerà esposizione di vetture, permetterà di divertirsi con simulatori racing e ospiterà anche il merchandise ufficiale di 1000 Miglia in un corner dedicato.

L'edizione 2024 della 1000 Miglia vedrà la partecipazione di ben 33 nazioni, con l'Italia che si conferma il Paese con il maggior numero di concorrenti. Saranno presenti 71 esemplari di vetture che hanno preso parte alla storica 1000 Miglia di velocità. Gli schieramenti includeranno alcune delle auto più iconiche, come le Alfa Romeo e le Bugatti. In particolare, 50 Alfa Romeo, tra cui un raro blocco di 6C 1750 e tre 8C, 31 Porsche, 27 Jaguar, 25 Mercedes Benz, 21 Ferrari e 17 Bugatti prenderanno il via da Brescia l'11 giugno per farvi ritorno sabato 15, dopo aver percorso oltre 2.000 km, con il consueto giro di boa a Roma nella serata di giovedì 13 giugno.

A contendersi la vittoria saranno equipaggi di grande calibro, tra cui Andrea Vesco e Fabio Salvinelli, alla ricerca del quarto titolo consecutivo, e la coppia argentina Juan Tonconogy e Barbara Ruffini, vincitori nel 2018. Tra i candidati al podio si annoverano anche Belometti-Ricca, Fontanella-Covelli, Sisti-Gualandi e Turelli-Turelli. Le vetture ammesse alla 1000 Miglia 2024, a garanzia di eccellenza e autenticità, sono tutte iscritte al Registro 1000 Miglia, come da regolamento. Tra i partecipanti confermati, figurano celebrità come Jacky Ickx, Miki Biasion e Savina Confaloni, mentre si attendono ulteriori conferme di vip e piloti famosi che come di consueto arriveranno all’ultimo.

Il programma dell'evento prevede l'apertura del Village 1000 Miglia già il venerdì 14 giugno 2024 alle ore 18 per una serata di anteprima che si unirà anche al Food Truck Festival “Cucine a Motore” per il coinvolgimento di grandi e piccoli. Non mancherà l'esposizione di alcune rarissime e bellissime Rolls-Royce grazie alla collaborazione con la British Motors di Villafranca. La giornata clou sarà sabato 15 giugno 2024, con l'apertura dei cancelli del Castello Scaligero prevista per le ore 8:00 per gli invitati all’area esclusiva. Alle 8.45 è atteso l'arrivo del Ferrari Tribute to 1000 Miglia, delle supercar e della 1000 Miglia Green, mentre la prima vettura della 1000 Miglia storica è prevista per le ore 10. L'evento si concluderà intorno alle ore 15. Gli orari di arrivo delle vetture sono ovviamente indicativi e potrebbero subire variazioni. Il percorso vedrà le vetture arrivare da Sud ed entrare nel castello da Sud utilizzando l’accesso di via Perugia. Dopo l’attraversamento dell’area interna al Castello, i concorrenti usciranno dall’arco di accesso principale e percorreranno Corso Vittorio Emanuele II, che si prepara alla consueta invasione di appassionati e bandiere.

Alla presentazione erano presenti il presidente dell’Automobile Club Verona Adriano Baso, il direttore Riccardo Cuomo, il sindaco di Villafranca Roberto Luca Dall'Oca, l’assessora alla cultura, eventi e manifestazioni di Villafranca Claudia Barbera, il vicepresidente dell’Automobile Club Verona Martino Dall’Oca, il presidente di ACI Gest Srl Alberto Riva e il consigliere del Comune di Villafranca e della Provincia di Verona Leonardo Bertasini. «Una grande festa per Villafranca e per tutta la Provincia di Verona. - ha detto Adriano Baso - Saremo protagonisti della giornata più attesa, quella dell’arrivo, e continueremo una tradizione iniziata tanti anni fa nella quale il Passaggio dal nostro territorio è uno dei più attesi e partecipati. Il Castello Scaligero sarà una splendida cornice e permetterà a tutti i partecipanti, dentro e fuori dagli abitacoli, di vivere un’esperienza unica. Un grazie particolare all’amministrazione comunale di Villafranca di Verona, al Sindaco, a tutti i nostri partners che ci sostengono e ci permettono di realizzare un evento come questo».

Roberto Luca Dall’Oca, sindaco di Villafranca di Verona, ha infine aggiunto: «Un ritorno importante a Villafranca. Nel 2020 non abbiamo potuto farla in maniera piena per il Covid, ma oggi siamo a presentare una manifestazione che avrà addirittura un prologo con il Villaggio 1000 Miglia il venerdì sera. Sabato mi auguro che sia una grande giornata di festa per Villafranca e i villafranchesi che potranno assistere alla Corsa più Bella del Mondo che permetterà sicuramente una grande promozione del nostro territorio».