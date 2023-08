Passaggi pedonali più visibili e sicuri grazie alla plastica: lavori al via a Verona

Il tema della sicurezza stradale al centro di un nuovo ampio progetto di intervento pensato dal Comune di Verona per migliorare gli attraversamenti pedonali con l’ausilio di materiali performanti ad alta visibilità lungo le strade cittadine principali, con un’attenzione particolare agli incroci più pericolosi e davanti alle scuole. Si tratta di un totale di 210 attraversamenti, per un costo complessivo di 200 mila euro, coperto dall’Amministrazione per il 50,50% pari a 96.960 euro, oltre a 8 mila euro non ammissibili al finanziamento regionale, e dalla Regione Veneto per la restante parte, 49,50% pari a 95.040 euro.

Il progetto preliminare, su cui si basa la richiesta di finanziamento regionale, è stato approvato martedì mattina dalla Giunta, su richiesta dell’assessore alle Strade Federico Benini.

«Un piano – ha spiegato l’assessore Federico Benini – per la realizzazione di passaggi pedonali con materiale plastico che garantisce maggior visibilità e resistenza nel tempo. Un lavoro che rientra in un ampio programma di intervento a garanzia dei cittadini e a supporto di una sempre crescente e sicura mobilità dolce cittadina. Un’importante iniziativa che già nei prossimi mesi vedrà l’avvio della fase di concretizzazione».

PROGETTO D'INTERVENTO - L'obiettivo è quello di mettere in sicurezza gli attraversamenti pedonali con l’ausilio di materiale performante, il bicomponente plastico colato a freddo, caratterizzato da elevata resistenza nel tempo ed ottima visibilità notturna anche in caso di pioggia.