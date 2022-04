Verona fa il pieno di turisti per il weekend: centro preso d'assalto anche nel giorno di Pasqua

Prosegue come da copione il lungo weekend di Pasqua nel capoluogo scaligero. Una Verona letteralmentente presa d'assalto dai tantissimi visitatori che in queste ore stanno approfittando anche di un clima mite per godersi al meglio la città di Giulietta e Romeo.

Lunghe code di persone si possono osservare all'ingresso dei principali monumenti cittadini, a cominciare dall'arena. Stessa sorte anche per la gettonatissima casa di Giulietta, dove l'iconico scatto con la statua dell'eroina shakespeariana, al pari di un selfie sul celebre balcone, sono entrambe attività che non paiono passare mai di moda.

Per quanto riguarda la situazione dei parcheggi cittadini, nel pomeriggio risultano esauriti i due della stazione (est e ovest), mentre ci sono ancora pochi posti liberi all'arsenale ed al park di piazza Isolo. Rispetto a ieri, invece, situazione meno congestionata per i parcheggi Arena, Tribunale e Cittadella.