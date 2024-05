Primo parto cesareo "dolce" al Fracastoro per la piccola Elena

All'ospedale Fracastoro di San Bonifacio è stato eseguito per la prima volta un "taglio cesareo dolce", grazie al quale i genitori Ilenia e Riccardo hanno potuto vivere appieno la nascita della piccola Elena.

Al papà è stato permesso di accompagnare la mamma in tutte le fasi del parto cesareo, sostenendola e condividendo con lei questo momento così importante. La bimba, del peso di 3,38 chili, è stata posta sul seno materno con ancora il cordone ombelicale attaccato, iniziando fin da subito il contatto pelle a pelle, proseguito anche durante la visita alla neonata da parte del pediatra, effettuata direttamente sul torace della mamma.

Il contatto pelle a pelle, consigliato dalle linee guida dell'Oms e di Unicef, presenta benefici ampiamente dimostrati, favorendo nel complesso un miglior adattamento alla vita extrauterina. Grazie al contatto immediato del neonato con la cute materna e all’assunzione delle prime gocce di latte si determina una colonizzazione batterica intestinale ottimale per uno sviluppo efficace del sistema immunitario e di conseguenza per la prevenzione delle patologie infantili.

«La tecnica del taglio cesareo dolce, praticabile solo per un parto cesareo programmato e nel contesto di una gravidanza fisiologica - ha spiegato il dottor Marco Torrazzina, direttore di ostetricia e ginecologia di San Bonifacio - è il frutto di un’attenta preparazione che ha coinvolto, oltre ai nostri professionisti, anche le equipe pediatrica e di sala operatoria».

«L’esecuzione di un taglio cesareo dolce - ha aggiunto il dottor Mauro Cinquetti, direttore della pediatria di San Bonifacio e del dipartimento materno-infantile dell'Ulss 9 - completa le offerte assistenzali di un percorso nascita caratterizzato dalle buone pratiche rivolte alla coppia neonato-genitori, garantite da un processo formativo continuo di tutto il personale dedicato».