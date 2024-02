Partiti nel centro di Verona i lavori di V-Reti per ripristinare il porfido

Sono iniziati in questi giorni i lavori a carico di V-Reti, sotto la supervisione dell’Assessorato alle Strade del Comune di Verona, per il ripristino del porfido nell’area di cantiere tra piazza Bra, via Roma e Corso Castelvecchio. L’intervento, che proseguirà per tutto il mese di febbraio, sarà effettuato in diverse fasi.

L’asfalto, che è stato posato nei mesi scorsi per consentire il completamento dei lavori per il potenziamento della rete elettrica, sarà ora sostituito con il materiale originale in un’unica fase di intervento volta a ridurre i costi. Si è dovuto attendere qualche mese per consentire l’assestamento del terreno ed ottenere così un lavoro duraturo.