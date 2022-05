Al via la carica dei 10 mila per la "Straverona": tra i corridori anche Sboarina, Tosi e Tommasi

Tre i percorsi di gara, con partenza e arrivo in piazza Bra. Fischio d’inizio scaglionato dalle 8.30 alle 9 questa mattina per l'attesissima 39esima edizione della "Straverona", la corsa podistica cittadina che quest'anno vede circa 10 mila partecipanti. Tra di loro vi sono anche diversi esponenti politici, a cominciare dal sindaco Federico Sboarina e dall''assessore allo Sport Filippo Rando.

Ai nastri di partenza presenti anche i candidati sindaco sfidanti l'uscente Sboarina alle prossime elezioni del 12 giugno: in Bra questa mattina c'erano infatti sia Flavio Tosi, al fianco del consigliere regionale di Forza Italia Alberto Bozza, sia Damiano Tommasi. Tra le file della coalizione del centrosinistra, presente anche la deputata del Pd Alessia Rotta.

Per garantire la svolgimento della manifestazione, dalle ore 7 alle 13, limitatamente al tempo necessario per il passaggio dei partecipanti, quindi senza chiusure definitive, sarà istituito a Verona il divieto di transito lungo i tre percorsi. Previsto anche il divieto di sosta dalla mezzanotte alle 14 di domenica per corso Porta Nuova, su entrambi i sensi di marcia, nel tratto compreso tra piazza Bra e piazza Pradaval fino alla traversa di collegamento con via della Valverde; in via Anfiteatro, dall’intersezione con via E. Noris a via Dietro Anfiteatro; in via Dietro Anfiteatro nel tratto compreso tra via Anfiteatro e v.lo Tre Marchetti; lungadige San Giorgio e Piazzale di Castel San Pietro.

Di seguito ricordiamo i tre percorsi della manifestazione sportiva: