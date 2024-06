Aspettando la tappa veronese, è partita la corsa più bella del mondo: al via la Mille Miglia

Al via quest'oggi, martedì 11 giugno, l'edizione 2024 della leggendaria Freccia Rossa, meglio conosciuta come la Mille Miglia. Un evento iconico che combina eleganza e tradizione automobilistica, portando tutti i partecipanti in alcuni dei luoghi più affascinanti d'Italia. La corsa è iniziata a Brescia e, dopo aver attraversato Bergamo, Novara e Vercelli, raggiungerà Torino, dove sarà posto il primo traguardo di tappa. La seconda sessione vedrà il convoglio scendere verso sud, attraversando le colline delle Langhe, un territorio famoso per i suoi vigneti e paesaggi meravigliosi. Dopo aver toccato il cuore di Acqui Terme, gli equipaggi proseguiranno verso Genova, una novità assoluta per l'edizione 2024 della Mille Miglia. La gara riprenderà poi lungo la costa tirrenica, per poi concludere la giornata di corsa a Viareggio.

La gara continuerà il terzo giorno procedendo verso Roma. Partendo da Viareggio, gli equipaggi si dirigeranno infatti verso l’entroterra toscano, passando per la storica città di Lucca, quindi si fermeranno nell'incantevole borgo di Castiglione della Pescaia per il pranzo. Nel pomeriggio, la corsa entrerà nel Lazio, attraversando i paesi di Marta, Viterbo e Ronciglione, concludendosi infine nella capitale, lungo la celebre via Veneto.

La quarta tappa vedrà i partecipanti risalire verso nord, iniziando da Orvieto, celebre per il suo incantevole Duomo gotico, e proseguendo verso Solomeo, dove avverà la sosta per il pranzo. Dopo la pausa, il convoglio attraverserà le città di Siena e Prato, prima di affrontare i passi appenninici della Futa e della Raticosa. La giornata si concluderà a San Lazzaro di Savena, alle porte di Bologna.

Dulcis in fundo, la tappa conclusiva di sabato 15 giugno vedrà la carovana delle Mille Miglia attraversare la città di Ferrara, quindi i Comuni scaligeri di Bovolone e Villafranca di Verona, per poi dirigersi verso il Lago di Garda. Attraversando gli splendi borghi della Valtenesi e il Comune gardesano di Salò, gli equipaggi completeranno l’itinerario con la classica passerella in viale Venezia a Brescia.