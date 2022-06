Al via le 1000 Miglia: è partita la corsa più bella del mondo con le sue 426 auto storiche

Ha preso ufficialmente il via quest'oggi, mercoledì 15 giugno, la 1000 Miglia 2022. Sono ben 426 le auto storiche che hanno lasciato la pedana di viale Venezia a Brescia per dare il via alla prima tappa che le condurrà fino a Cervia-Milano Marittima, passando anche nel Veronese e in particolare a Valeggio sul Mincio. Il primo arrivo di tappa è previsto per le ore 22.30 di questa sera

Sono ben tre le Regioni attraversate, ovvero la Lombardia, il Veneto e l'Emilia-Romagna. Il percorso, di oltre 2 mila chilometri, è tornato per questa edizione nella sua versione tradizionale, vale a dire in senso orario: dopo aver raggiunto Cervia-Milano Marittima, infatti, le auto ripartiranno alla volta di Roma. Quindi si svolgerà la risalita con la tappa di Parma e il rientro a Brescia nel pomeriggio di sabato 18 giugno.

Oltre alla carovana di auto storiche, anche per quest’edizione è da sottolineare la partecipazione delle auto del Ferrari Tribute 2022. Queste ultime hanno preso il via dal lago, più esattamente dal Comune di Desenzano del Garda. È in corso di svolgimento anche la "1000 Miglia Green", ovvero la prima gara di regolarità per auto ad alimentazione alternativa, e la "1000 Miglia Experience", il format per le moderne Supercar.