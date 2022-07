La Parona del gelato, i complimenti di Zaia alla veronese sul podio del "Gelato Festival World Ranking"

«Giovanna Bonazzi ha il podio scritto nel destino. E se quelli conquistati in passato avevano il sapore del successo, quello conquistato oggi ha il gusto della dolcezza». Il presidente della Regione Luca Zaia commenta così il terzo posto conquistato dalla veronese Giovanna Bonazzi al Gelato Festival World Ranking, la più completa classifica mondiale di categoria per singoli gelatieri.

«Il terzo posto conquistato con i suoi tre gusti di gelato - aggiunge il presidente Luca Zaia - non solo dimostra l’alta qualità del prodotto veneto, ma anche la mano dei nostri artigiani. Non a caso il Veneto ha approvato pochi giorni fa una legge che promuove e tutela il gelato artigianale prodotto nella nostra Regione, facendone un ambasciatore di gusto nel mondo».

Ex atleta professionista, con due titoli mondiali alle spalle per mountain bike, titolare della gelateria “La Parona del Gelato” di Parona, Giovanna Bonazzi ha raggiunto il podio con tre gusti di gelato dedicati alla città di Verona: la Sbrisolona dei 12 Apostoli con il recioto bianco, il Bacio di Romeo e Giulietta e il Cappuccetto Rosso fatto con pastafrolla della Lessinia e lamponi della Bassa. «A Giovanna Bonazzi vanno i miei complimenti e l’augurio che la città futura sede olimpica le possa portare altre vittorie in futuro», conclude il Presidente Zaia.