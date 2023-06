Prenotare, pagare e parcheggiare, attivo anche a Verona ParkingMyCar

Arriva a Verona la sosta digitale gestita da ParkingMyCar, start up attiva nel campo della mobilità smart. Un servizio in più per tutti i viaggiatori che potranno pagare la sosta sulle strisce blu e addirittura anche prenotarla all'aeroporto Valerio Catullo e nei parcheggi di struttura in città. Tutto tramite il sito progettato in maniera semplice ed efficace e con un sistema di assistenza al cliente sempre attivo.

Migliaia di automobilisti potranno così usufruire di un ulteriore strumento digitale che consentirà di organizzare al meglio i propri spostamenti, potendo consultare in maniera trasparente i costi e le disponibilità. Un sistema di prenotazione in grado di andare incontro alle esigenze dei viaggiatori e automobilisti sia in ingresso che in uscita da Verona.

«Siamo davvero orgogliosi di questo nuovo obiettivo - ha dichiarato l'amministratore di ParkingMyCar Mattia El Aouak - che ci vede approdare in una realtà popolosa e dove l’enorme quantità di flussi potrà essere gestita al meglio, grazie al digitale. ParkingMyCar è una startup che si pone come obiettivo quello di offrire un nuovo modo di vivere la mobilità all'interno del settore del parking, offrendo soluzioni che vadano a risolvere l'annoso problema della ricerca del parcheggio. Proprio per questo ParkingMyCar ha messo a sistema tutta una serie di strumenti digitali e innovativi per cambiare il modo in cui si parcheggia. Abbiamo creato una rete digitale di parcheggi che permette agli utenti di spostarsi, in tutta Italia, in maniera sostenibile e conveniente, creando un nuovo mondo di vivere la mobilità in cui il parcheggio è completamente integrato nei viaggi e nella quotidianità».