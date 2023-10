"Pari e Dis*pari", presentata la nuova stagione artistica di Fucina Culturale Machiavelli a Verona

L’empatia come filo rosso che guida tutta la nuova stagione di Fucina Culturale Machiavelli. Per guardare in modo globale attraverso la cultura la realtà che ci circonda, soprattutto in questo difficile momento storico. Da sabato 14 ottobre ha preso il via la nuova programmazione dal titolo “Pari e Dis*pari” con un cartellone che spazia dal teatro contemporaneo fino alla musica, passando da spettacoli per bambini ed eventi di respiro internazionale con ospiti d’eccezione. La rassegna ha il patrocinio del Comune di Verona e il sostegno del Ministero della Cultura.

La stagione di Musica

Grande novità è la nuova “Camera Acustica”, un contenitore scenico di un legno particolare che massimizza ed ottimizza il suono prodotto al suo interno. La programmazione alterna proposte della giovane Fucina Harmonica, un ensemble di professionisti under35 che propone il Festival delle Contaminazioni, a quelle dello storico Quartetto Maffei nella XIX edizione della rassegna “Un’ora di musica”.

La stagione di teatro

In programma nove appuntamenti con spettacoli selezionati tra le migliori proposte sul territorio nazionale e internazionale, inaugurati questo sabato 14 ottobre alle 21, da “Red Rabbit White Rabbit” dell’autore iraniano Nassim Soleimanpour.

La Fucina dei Piccoli - Spettacoli per famiglie

La rassegna dedicata alle famiglie con la co-direzione artistica di Bam!Bam! Teatro, propone quest’anno cinque appuntamenti mensili tra cui due appuntamenti speciali a Natale e per trascorrere una notte a teatro.

Saranno ospiti in Fucina Machiavelli il Festival del Giornalismo, organizzato dalla testata Heraldo, la rassegna di documentari di Internazionale Mondovisioni e la Biblioteca Umana, un nuovo ciclo di talk d’autore con ospiti d’eccezione del panorama culturale nazionale.

Informazioni, programma completo e modalità di acquisto biglietti sono nel file allegato e sul sito www. fucinaculturalemachiavelli.com.

La nuova stagione è stata presentata in sala Arazzi. Sono intervenuti il consigliere comunale Pietro Trincanato, la direttrice artistica per la stagione di Teatro Sara Meneghetti, Lorenzo Bassotto di Bam! Bam! Teatro per la stagione famiglie Fucina dei Piccoli e, con un videomessaggio, il presidente di Fucina Machiavelli Stefano Soardo.

«Fucina Machiavelli è una realtà "amica" – ha detto il consigliere Pietro Trincanato – e con questa programmazione si sostanzia una delle ambizioni e delle speranze di questa Amministrazione, cioè avere sempre più soggetti che operano nella cultura a più livelli collaborando insieme. Viene proposta una programmazione per un pubblico di tutte le età, un’occasione in più per fare cultura, divertirsi e imparare».

«Ringraziamo l’Amministrazione per l’importante sostegno – ha sottolineato Sara Meneghetti – perché ci dà la forza per andare sempre avanti, così come il supporto di tante realtà del territorio. In questa stagione vogliamo dimostrare che la cultura può essere una lente attraverso provare a leggere la realtà in cui viviamo».

«Da qualche anno Fucina Machiavelli ci ospita permettendoci di creare eventi e festival - ha detto Lorenzo Bassotto -. Quest’anno la rassegna per famiglie si avvale di cinque spettacoli, tra cui un azzardo, cioè quello di trascorrere una notte a teatro».