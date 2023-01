È pronta a partire la riqualificazione dell'area verde del Parco di Villa Balladoro

A Povegliano Veronese si investe per tirare a lucido il Parco di Villa Balladoro, gioiello del territorio, che gode di un patrimonio "verde" importante.

Già svolto il censimento di oltre 1000 alberi presenti nelle numerose aree in vista delle potature, è stato avviato insieme alla Soprintendenza di Verona un progetto specifico di riqualificazione del Parco Balladoro, affidato al dottor Gianfranco Caoduro e al dottor Antonio Comunian. Sono pronti a prendere il via infatti i lavori di riqualificazione e messa in sicurezza delle essenze arboree nello storico spazio verde di proprietà comunale, situato sul retro della villa cinquecentesca, che costituisce l'edificio più iconico del paese.

Lo studio preliminare commissionato dall'Amministrazione, effettuato in primavera, ha localizzato e inventariato ben 249 piante di 49 specie diverse. Grazie a questa indagine è stato possibile stilare un piano dettagliato di interventi da programmare durante la stagione invernale.

«Si tratta di un lavoro che non era mai stato fatto prima e che costituisce un passo necessario alla riqualificazione completa del parco, un nostro preciso impegno preso in campagna elettorale - dichiara Edoardo Cavallini, capogruppo in consiglio comunale e delegato alla valorizzazione delle risorse naturali - è arrivato il momento dopo la fase di studio di passare alla fase operativa. Più della metà degli alberi richiede interventi urgenti di potatura, spollonatura e manutenzione generale, inoltre inevitabilmente e a malincuore sono necessari alcuni abbattimenti».

Sono stati infatti individuati alcuni alberi con anomalie gravi quali elevata inclinazione del fusto, carie, disseccamenti. Questi soggetti sono quindi irrecuperabili, tanto da essere definiti dagli agronomi con il titolo di “morti in piedi”. L'investimento deliberato dall'Amministrazione Tedeschi è di 54.290 euro per la totale riqualificazione del verde e sarà affidato alla ditta specializzata WBA Project srl. Si partirà già nei prossimi giorni, con la conclusione prevista approssimativamente entro la fine della stagione invernale.

«Parco Balladoro è il cuore verde del nostro paese e dopo molti anni di incuria meritava di essere finalmente valorizzato e messo in sicurezza trattandosi di un parco pubblico molto frequentato. Si tratta di un progetto condiviso con la Soprintendenza e illustrato anche al WWF locale e ai volontari che si occupano del nostro patrimonio naturalistico con cui sarà condiviso anche il percorso delle nuove piantumazioni. Le alberature infatti di cui è purtroppo previsto l’abbattimento saranno reimpiantante con specie autoctone. Ringrazio il dottor Caoduro e il dottor Comunian per la grande competenza e professionalità - afferma la prima cittadina Roberta Tedeschi - abbiamo messo Villa Balladoro al centro della nostra azione dall'inizio del mandato. È ora arrivato il momento del parco ma siamo già riusciti a riportare i turisti con le giornate FAI, riqualificare il nostro Archivio storico, investire nella biblioteca (che nella Villa ha sede). Prossimamente apriremo anche le nuove aule studio qui per i nostri giovani. Ed i progetti non sono finiti qui. Povegliano sta finalmente tornando a poter usufruire appieno del suo tesoro più prezioso».