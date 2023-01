Parco sportivo alla Spianà, il Comune di Verona cerca operatori economici per la progettazione dei lavori: online il bando

«È online il bando per la progettazione e la realizzazione dei lavori del parco polisportivo alla Spianà». Lo annuncia oggi, giovedì 19 gennaio, una nota del Comune di Verona. Si tratta di un’area di «circa 16 mila metri quadrati», situata in via Sogare e nella quale dovrebbe sorgere un «nuovo centro sportivo sostenibile, dove troveranno spazio alcuni sport quali padel, parkour e arrampicata». Il tutto, dovrebbe realizzarsi all’interno di un «grande parco pubblico a disposizione di tutti».

Il progetto, come spiegato da Palazzo Barbieri, è finanziato dall’Unione europea con il Next generation Eu nell’ambito dei fondi Pnrr dedicati allo "Sport e inclusione sociale". In particolare si tratta di «4.450.000 euro che serviranno sia per la fase di progettazione, definitiva ed esecutiva, sia che per i cantieri veri e propri, con inizio previsto nel 2024». Sull'ipotesi originaria della precedente amministrazione, ricorda la nota del Comune, «la giunta Tommasi ha sviluppato un progetto valorizzando la parte destinata a verde e limitando la superficie coperta e l'altezza dell'unico fabbricato a 12 metri fuori terra». In base a quanto si apprende, «una palestra sarà l’unico edificio coperto di tutto il centro, il cui sviluppo ha tenuto conto delle richieste e delle osservazioni della Circoscrizione Terza, territorio in cui si trova l’area». Tra le più qualificanti, l’«implementazione del verde con una maggiore quota di alberi in modo da rendere l’area fruibile non solo dal punto di vista sportivo ma anche come parco pubblico aperto a tutti e la riduzione della superficie dell’arrampicata, il cui impatto sarà mitigato attraverso la vegetazione».

La nota del Comune di Verona, in conclusione, chiarisce che agli operatori economici viene chiesto quindi di «presentare un intervento di riqualificazione in grado di valorizzare e allo stesso tempo conservare il contesto ambientale esistente, inserendo attività sportive che limitano "cementificazioni"». L'obiettivo, Insomma, è quello di «far nascere un vero e proprio parco fruibile da tutti, attraverso anche la realizzazione di ciclabili e zone di accesso dai quartieri limitrofi». Il bando scade il 6 febbraio 2023 e sul sito del Comune di Verona sono disponibili tutte le informazioni tecniche.