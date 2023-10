Parco Santa Teresa, guerra di cifre. «Con ampliamento arriverà a 50mila metri quadrati»

Ma quanto è grande il Parco Santa Teresa di Verona? Per il Comune di Verona, la sua superficie è di quasi 49mila metri quadrati, a cui se ne aggiungeranno 17mila quando sarà realizzato l'approvato ampliamento. Quindi il Parco Santa Teresa diventerà un'area verde di circa 65mila metri quadrati. Ma per il Comitato di Verona Sud la realtà è diversa. Il comitato è convinto che la superficie del parco sia più piccola e che il tracciato della filovia la renderà ancora più piccola. E per questo ha rinnovato la richiesta di chiudere Via Ongaro, per unire le due aree del parco, renderlo più sicuro e recuperare altri metri quadrati di verde.

Ma allora quanto è grando il Parco Santa Teresa di Verona? Il Comitato di Verona Sud contesta le cifre del Comune perché «nei 48.800 metri quadrati sono inclusi: 5.400 metri quadrati costituiti dai 200 posti auto realizzati a ridosso del parco e 1.800 metri quadrati di percorsi asfaltati realizzati sul retro del supermercato Esselunga e collocati oltre la recinzione confinante con il parco». Attraverso una visione dall'alto fatta attraverso le mappe di Google, il comitato ha stimato in non più di 41.600 metri quadrati la superficie del Parco Santa Teresa effettivamente destinata a verde.

La discrepanza è di circa 8mila metri quadrati, ma non è l'unica. Il Comitato di Verona Sud ha infatti evidenziato che anche il verde sottratto dalla costruzione del filobus sarà più del previsto. Si calcolava che il tracciato della filovia portasse via 5mila metri quadrati al Parco Santo Teresa. Ma la filovia «transiterà in maniera molto più invasiva e devastante all’interno del parco con il risultato che la sua superficie verrà ridotta di 9mila metri quadrati», ha fatto sapere il comitato.

L'impatto dell'allargamento di 17mila metri quadrati sarà dunque inferiore e, secondo il Comitato di Verona Sud, il Parco Santa Teresa arriverà alla fine ad un'estensione di 50mila metri quadrati. Una «deludente realtà» per il comitato che «chiede con fermezza che si realizzi la chiusura del tratto di Via Ongaro compreso tra le due aree, al fine di recuperare almeno 3mila metri quadrati circa di verde. La chiusura del tratto di strada è inoltre requisito indispensabile perché siano rispettati i basilari requisiti di sicurezza al fine di garantire l’incolumità a tutti i fruitori del parco, in primis i bambini».