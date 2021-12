Bussolengo "vince con l'ambiente", nuovi alberi e siepe al Parco Sampò

Il Parco Sampò di Bussolengo si è arricchito di 16 nuovi alberi e di una nuova siepe grazie a un'iniziativa di marketing e sensibilizzazione promossa dal centro commerciale Porte dell'Adige.

Il progetto, denominato "Vinci con l’Ambiente", era stato lanciato l'estate scorsa. I clienti che avevano fatto acquisti all'ipermercato e nei negozi della galleria venivano invitati a pesare la propria spesa su speciali bilance studiate per calcolare l'impatto ambientale del packaging. Così facendo, i clienti non solo potevano vincere premi immediati e partecipare all'estrazione finale, ma soprattutto contribuivano a far crescere il valore complessivo della donazione effettuata dal centro commerciale a vantaggio del verde urbano. Gli oltre 70mila chili di spesa pesata, si sono quindi convertiti negli alberi recentemente piantati.



(Alcuni dei nuovi alberi piantati al Parco Sampò)

«L'attenzione all'ambiente e alla cura del verde sono una nostra priorità - ha sottolineato il sindaco di Bussolengo Roberto Brizzi - Vogliamo che il nostro paese sia sempre più verde e più ecologico, con parchi e giardini pubblici a disposizione dei cittadini di tutte le età, con un pensiero particolare per i nostri giovani, che rappresentano il futuro. Ringrazio il centro commerciale Porte dell’Adige e il suo direttore Pasquale di Vaio per questa bella iniziativa con cui dimostrano concretamente attenzione per il territorio. Per il parco questo è un bellissimo regalo, inoltre presto in questo spazio verranno piantati anche trenta alberi ad alto fusto acquistati dal Comune».

«Abbiamo un legame ideale con questo parco, che rientrava già tra le opere di urbanizzazione legate all'ampliamento del nostro centro e che in un certo senso vogliamo vedere crescere con noi - ha spiegato Pasquale Di Vaio, direttore del centro commerciale - Questa iniziativa, come tutte le altre a tema green proposte da Porte dell’Adige, testimonia l'impegno di tutte le componenti del centro nei confronti del territorio e della collettività. Pur con la consapevolezza della vastità della complessità del problema ambientale, crediamo che anche piccoli gesti e una costante attenzione possano portare un contributo, trasformando le operazioni di acquisto in azioni a vantaggio della comunità, spaziando dal mondo della scuola alla cura dell'ambiente o al recupero di aree verdi cittadine».



(Altri nuovi alberi piantati al Parco Sampò)