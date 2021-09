Inizia l’attività della nuova amministrazione del Parco naturale regionale della Lessinia. A breve una selezione pubblica

A seguito del Decreto del Governatore della Regione Veneto n. 90 del 5.07.2021 con il quale e? stato nominato il presidente del Parco ed il nuovo Consiglio Direttivo e vista la conclusione al 30 agosto 2021 dell’iter di insediamento, il presidente ed il nuovo Consiglio Direttivo si apprestano a completare l’attivita? di costruzione dell’Ente Parco e ad iniziare la propria attivita? di gestione operativa. «Poiche? per la Comunita? Montana della Lessinia, - si legge in una nota ufficiale - storico Ente gestore del Parco Naturale Regionale della Lessinia fin dalla sua nascita, la Regione Veneto ha avviato il percorso che portera? allo scioglimento ed alla relativa chiusura con conseguente nascita delle Unioni Montane, ora con la nomina ricevuta, presidente e Consiglio Direttivo raccolgono l’incarico affidato dal presidente della Giunta regionale e iniziano ad affrontare un impegnativo programma di lavoro per dotarsi degli strumenti necessari a dare piena operativita? all’Ente e poter quindi attuare gli obiettivi del Parco indicati come “Finalita?” dalla sua Legge istitutiva (L.r. 12 del 30.01.1990)».

Escursionismo a cavallo in Alta Lessinia - foto Archivio Parco della Lessinia

Nella prima seduta del nuovo Consiglio direttivo, avvenuta il 30 agosto, il presidente Giuliano Menegazzi ha assegnato le varie deleghe ai componenti del Consiglio: al Presidente Giuliano Menegazzi la delega agli affari generali, patrimonio, rapporti con enti pubblici e comunicazione; Massimo Sauro assume la vicepresidenza del Parco con delega ad ambiente, bilancio, risorse umane, rapporti con associazioni e Consulta del Parco; Marco Antonio Cappelletti delega alle risorse forestali, demanio, sistema museale, minoranze linguistiche, turismo, manifestazioni e attivita? sportive; Silvia Marcazzan delega ad agricoltura, malghe, istruzione, cultura ed artigianato; Daniele Zivelonghi, delega a bandi e contributi, lavori pubblici, rapporti con Comunita? del Parco, riqualificazione area San Giorgio, statuto, contratti, convenzioni e regolamenti.

«Era necessario affidare in tempi brevi gli incarichi ai membri del direttivo poiche? tra i compiti prioritari del nostro mandato – evidenzia Giuliano Menegazzi – vi e? l’avvio del percorso di stesura dello Statuto dell’Ente Parco che permettera? di poter procedere con una serie di azioni indispensabili per diventare operativi, a partire dalla stesura dei regolamenti interni, patrimonio, convenzioni ma anche la semplice apertura di un conto corrente. Con il nuovo Consiglio Direttivo – aggiunge Menegazzi - ci apprestiamo a proseguire ed accelerare l’attivita? di realizzazione del nuovo Ente Parco e ad iniziare l’attivita? di gestione operativa».

Un altro significativo provvedimento riguarda, a completamento del processo di riorganizzazione del nuovo Ente, la nomina del Comitato Tecnico Scientifico. A tal proposito sara? pubblicato «un avviso per acquisire candidature e curricula conformi alle professionalita? stabilite dall’art. 9 della L.r. 23/2018». Infatti, tra i compiti del Comitato vi e? quello di «esprimere parere sul piano ambientale e regolamenti del parco, bilanci, variazioni di bilancio, conto consuntivo e, su richiesta degli organi del parco e del direttore, su questioni riguardanti i valori naturalistici e lo sviluppo delle risorse ambientali del parco».

Sara? possibile inviare le proprie candidature a mezzo PEC all’indirizzo: parcolessinia@pecveneto.it - o mediante consegna brevi manu presso l’Ufficio Protocollo dell’Ente Parco della Lessinia - Comunita? Montana della Lessinia, Piazza Borgo n. 52 – 37021 Bosco Chiesanuova (VR) entro e non oltre le ore 12 del giorno 21 settembre 2021. Fara? fede la data e l’ora di arrivo al Protocollo dell’Ente o al gestore di posta elettronica certificata del Parco Naturale Regionale della Lessinia (ricevuta di avvenuta consegna). Saranno escluse le candidature pervenute dopo tale scadenza.

Loc. Ponte di Veja di S.Anna d'Alfaedo