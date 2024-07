Lavori conclusi, il parco giochi di via San Giovanni Lupatoto è pronto alla riapertura

È pronto per riaprire al pubblico, con nuova veste, in sicurezza e con importanti interventi di riqualificazione, il parco giochi comunale situato in via San Giovanni Lupatoto tra i civici 22 e 24, a Verona. Un anno di lavori per restituire ai residenti uno spazio nuovo, bello e funzionale.

Sono stati numerosi gli interventi di riqualificazione, a partire dalla potatura degli alberi presenti per la relativa messa in sicurezza con l’eliminazione dei rami che presentavano disseccamento.

Le panchine del parco sono state accuratamente carteggiate e trattate con vernice impregnante nelle parti lignee, mentre i camminamenti pavimentati in cemento sono stati messi in sicurezza, eliminando parti affossate nel terreno che si era abbassato di quota, restituendo più spazio verde al giardino.

Il sistema di irrigazione è stato riparato e automatizzato con l'installazione di una centralina a batteria, garantendo una gestione efficiente e sostenibile delle risorse idriche.

Le tre strutture di gioco presenti, tra cui un’altalena, uno scivolo e una struttura esagonale di arrampicata, sono state reinstallate con la pavimentazione in ghiaino necessaria per garantire la sicurezza di bambini e bambine. Infine, è in corso l'iter per il ripristino dell’impianto di illuminazione, con adeguamenti alle normative di sicurezza e ambientali per l'illuminazione pubblica.

«Siamo soddisfatti per questa attesa riapertura – afferma l’assessore a Strade e Giardini Federico Benini –. Nei prossimi giorni, finalmente, il parco giochi tornerà ad essere a disposizione delle famiglie e dei residenti della zona di Borgo Roma e Palazzina. Restituiamo alla città uno spazio nuovo, curato e sicuro, per promuovere spazi di socialità in direzione di una continua vitalità dei quartieri».