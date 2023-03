Annegò nel Sarca salvando la fidanzata, parco giochi intitolato a Giacomo Slemer

Non c'è amore più grande di quello di chi dà la vita per gli altri. Un gesto che il 24enne veronese Giacomo Slemer ha compiuto il 15 agosto 2012, a Torbole, quando ha perso la vita salvando la propria fidanzata Michela dalle correnti del Sarca, l'affluente del Lago di Garda.

Al giovane, a cui nel 2017 è stata conferita dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella la medaglia d’oro al valore civile, la giunta comunale di Verona ha deliberato di intitolare l’area verde del parco giochi in Via Poiano, a fianco della baita degli alpini. Verrà apposta una targa con scritto "Slemer Giacomo 1987 - 2012", per ricordare per sempre un ragazzo che aveva ancora tanti progetti da vivere e da realizzare.

«Giacomo Slemer è stato un ragazzo coraggioso - ha commentato l'assessore a strade, giardini e arredo urbano Federico Benini - Per amore ha sacrificato la propria vita e a lui va tutto l'affetto da parte nostra. L'apposizione della targa vuole onorare un gesto eroico, ma soprattutto un giovane dal cuore grande».