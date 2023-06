Il Comune di Negrar annuncia il rinnovamento dei tre parchi gioco di Mazzano, Fane e Montecchio

«Partiranno nell’autunno di quest’anno i lavori di ripristino e miglioramento dei parchi gioco di Mazzano, Fane e Montecchio, che si aggiungono a quelli da poco completati su altre aree presenti nel territorio di Negrar di Valpolicella». È quanto annunciato dal Comune veronese attraverso una nota che poi spiega: «Il progetto, curato dal settore Servizi Pubblici del Comune, comporterà un investimento di poco meno di 60.000 euro, provenienti da fondi statali nell’ambito della legge 234/2021, e rientra in un più ampio disegno per il miglioramento degli spazi pubblici e l’eliminazione delle eventuali barriere architettoniche».

In merito è intervenuto l’assessore ai Lavori Pubblici Bruno Quintarelli: «Per il 2023 l’amministrazione ha deciso di destinare l’intero importo del contributo statale alla manutenzione straordinaria dell’arredo urbano. Sul territorio abbiamo 23 aree verdi comunali con attrezzature ludiche, che sono state soggette all’inizio dell’anno 2023 a ispezione come previsto dalla normativa UNI EN 1176-7:2018». A corredo dell’ispezione, secondo quanto riferito dal Comune di Negrar, è stata fornita una tabella riassuntiva che classifica gli interventi secondo il grado di rischio e relativa priorità d’intervento: «Una vera e propria carta d’identità delle aree, - chiarisce Quintarelli - basata sia sulle nostre ispezioni che sulle segnalazioni dei cittadini. Queste ultime sono fondamentali, perché rappresentano un continuo monitoraggio da parte dei fruitori del territorio: è importante quindi che, quando un cittadino rileva qualche anomalia, faccia ricorso ai canali istituzionali degli Uffici preposti, perché in questo modo possiamo tracciare e monitorare quanto segnalato».

La nota del Comune di Negrar di Valpolicella ricorda che nell’anno 2022 sono state demolite le attrezzature dell’area verde comunale adiacente al campo sportivo di Mazzano perché «non più idonee». L’intervento ora previsto consisterebbe nell’allestimento di «una nuova area giochi con due attrezzature e relative aree di sicurezza». È stata poi considerata la «necessità di rendere l’area accessibile nell’ambito del superamento delle barriere architettoniche, optando per una pavimentazione antitrauma accessibile». Nell’area verde pertinente la baita degli alpini della frazione di Fane, dove il Comune ricorda che «già nel 2021 è stato demolito uno scivolo perché fortemente ammalorato», verrà invece svolta «una generale manutenzione straordinaria con sostituzioni puntuali, sarà realizzata la pavimentazione antitrauma per l’attrezzatura ludica esistente e l’installazione di uno scivolo da collina per età prescolare che sfrutta la pendenza del terreno e una funivia».

Infine, per il parco giochi situato via don Tacchella nella frazione di Montecchio, di proprietà della Parrocchia in comodato d’uso a favore del Comune, il Comune di Negrar evidenzia che sarebbe emersa ad inizio anno «la necessità di intervenire con manutenzioni straordinarie e con la demolizione dello scivolo e dell’altalena presenti». Nell’area, viene chiarito nella nota dell'amministrazione, è dunque previsto «il ripristino dell’altalena e di una combinazione di gioco provvista di scivolo scelti del medesimo stile cromatico e materiali delle attrezzature già presenti in loco». Qui la pavimentazione antitrauma scelta è quella in corteccia che «meglio si inserisce nel contesto paesaggistico». Il sindaco di Negrar di Valpolicella Roberto Grison ha aggiunto: «I parchi gioco, come tutte le altre aree pubbliche sono da considerare un vero bene comune, che deve offrire un servizio sempre adeguato rispettando al massimo la tutela e la sicurezza di chi lo utilizza».

Secondo quanto annunciato dallo stesso Comune di Negrar di Valpolicella, infine, sarebbero in arrivo delle novità anche per Torbe dove, nel giardino dell’edificio che ospitava la scuola ora utilizzata dalle associazioni del territorio, «verranno posizionati nel corso dell’autunno alcuni giochi». In particolare, il Comune spiega che «grazie ad un contributo di 25 mila euro da parte dell’azienda Masi Agricola», si potrà attrezzare l’area in maniera da offrire «strutture nuove e sicure in una frazione che ne era stata finora sprovvista».