Parco Sigurtà miglior attrazione per la piattaforma di prenotazione Tiqets

Si è svolta ieri sera, 9 dicembre, la cerimonia di premiazione della quarta edizione dei Global Remarkable Venue Awards, il premio che ogni anno viene organizzato e assegnato dalla piattaforma di prenotazione online Tiqets per celebrare i musei e le attrazioni che hanno fornito ai visitatori le migliori esperienze.

Nel corso della cerimonia, che quest’anno si è svolta per la prima volta interamente in digitale e a cui hanno partecipato più di 400 addetti ai lavori provenienti dai paesi premiati, oltre alle cinque categorie che vengono premiate ogni anno, hanno fatto il loro debutto due nuovi riconoscimenti, progettati per puntare l'attenzione e premiare le sedi che si sono adattate e stanno maggiormente contribuendo al progredire del settore turistico durante la pandemia di Covid-19.

I candidati italiani erano quasi trenta e tra i premiati c'è anche il Parco Giardino Sigurtà di Valeggio sul Mincio. Il Sigurtà ha ottenuto il riconoscimento per le attrazioni (inclusi parchi a tema, zoo e acquari) con i punteggi più alti in base alle recensioni lasciate dai visitatori sul sito di Tiqets.

«Siamo felici di aver raggiunto questo importante traguardo con un partner di livello come Tiqets, che ci supporta costantemente. Siamo fiduciosi per la Stagione 2021 perché abbiamo in programma importanti progetti, come quello legato alla fioritura di tulipani del Parco Giardino Sigurtà, ormai conosciuta nel mondo come Tulipanomania - ha commentato Giulia Balestrieri, responsabile marketing e comunicazione del Parco Giardino Sigurtà - Il Viale delle Rose è diventato un simbolo del Giardino, riconosciuto da centinaia di migliaia di turisti di tutto il mondo. Invitiamo coloro che ancora non conoscono questa perla botanica a venirci a visitare la prossima primavera».