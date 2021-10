Con il Villaggio di Carnevale, apre per due settimane il parcheggio San Zeno

Da oggi, 22 ottobre, al 7 novembre, in occasione dell'apertura del Villaggio di Carnevale, il parcheggio San Zeno a Verona è accessibile al pubblico. L'apertura, effettuata dal gestore Amt su indicazione del Comune, riguarderà entrambi i piani interrati, per un totale di 300 posti auto.

Solo per oggi, per la prima giornata di apertura, il parcheggio sarà accessibile dalle 14.30 alle 23. Per le prossime due settimane, invece, l’apertura sarà effettuata dal lunedì alla domenica, dalle ore 7.30 alle 23. Il parcheggio sarà così a disposizione di operatori e visitatori, che non occuperanno gli stalli del quartiere, nell'interesse dei residenti. Il costo è di 3 euro per le prime due ore o di 5 euro per l’intera giornata.

«Per agevolare visitatori e operatori e, in particolare, per non generare disagi ai residenti e alla vivibilità della zona - ha spiegato l'assessore alle infrastrutture Luca Zanotto - si è provveduto, in accordo con Amt, all'apertura del parcheggio fino al 7 novembre compreso. Stiamo lavorando alla soluzione della complessa vicenda amministrativa del parcheggio, ma nel frattempo cerchiamo di utilizzarlo quando si tratta di dare soluzioni immediate ai bisogni dell'area».

IL VILLAGGIO DI CARNEVALE A SAN ZENO

Da venerdì 22 ottobre al 7 novembre San Zeno ospiterà il Villaggio delle Tradizioni. Un grande festa, che sarà celebrata per oltre due settimane consecutive, con musica dal vivo, piatti tipici e iniziative per bambini e famiglie. Il villaggio sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 24 e il sabato e domenica dalle 11 a mezzanotte e mezza.