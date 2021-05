Torna Verona Antiquaria, disponibili i 300 stalli del parcheggio San Zeno

Il parcheggio sarà aperto dalle 7 alle 19 ad operatori e visitatori. Il costo è di 3 euro per due ore o di 5 euro per l'intera giornata

Domani, 2 maggio, in occasione del mercato dell'antiquariato, il parcheggio San Zeno verrà aperto al pubblico. L'apertura riguarderà entrambi i piani interrati, per un totale di 300 posti auto. Il parcheggio, con apertura dalle 7 alle 19, è a disposizione di operatori e visitatori, che non occuperanno gli stalli del quartiere, a vantaggio così dei residenti. Il costo è di 3 euro per due ore o di 5 euro per l’intera giornata.