Prolungato l'orario del Parcheggio San Zeno, nei weekend chiude all'1 di notte

Amt, azienda che gestisce il parcheggio di San Zeno per conto del Comune di Verona, ha deciso di potenziare il servizio nei fine settimana, a seguito delle numerose richieste di clienti e cittadini, ed ha quindi deciso di prolungare l'orario fino all'1 di notte. Fino al 7 novembre, quindi, il nuovo orario di apertura è dalle 7.30 alle 23 dal lunedì al giovedì, dalle 7.30 all'1 dal venerdì alla domenica. Il costo è di 3 euro per le prime due ore o di 5 euro per l'intera giornata.

Fino al 7 novembre, infatti, San Zeno ospita il Villaggio delle Tradizioni, una delle iniziative promosse in occasione dei posticipati festeggiamenti del Carnevale veronese, in corso in questi giorni. Un grande festa, celebrata per oltre due settimane consecutive, con musica dal vivo, piatti tipici e iniziative per bambini e famiglie.

L'apertura del parcheggio e il prolungamento del servizio nel weekend, va incontro alle esigenze dei visitatori, che possono lasciare l'auto parcheggiata due ore in più, senza occupare gli stalli del quartiere e quindi nell'interesse dei residenti.

«Alcune persone, sapendo che il parcheggio chiudeva alle 23, hanno preferito cercare posto altrove - ha affermato l'assessore alla viabilità Luca Zanotto - Per questo abbiamo pensato di protrarre di due ore l'orario di chiusura nel fine settimana. Un modo per incentivare i cittadini a venire in città e partecipare alle varie manifestazioni in corso, dando loro la serenità di lasciare l'auto parcheggiata senza problemi di tempo».