Parcheggio di San Zeno, apertura straordinaria per il carnevale di Verona

In occasione del Carnevale di Verona, da giovedì a domenica, il parcheggio di San Zeno situato in piazza Corrubbio sarà aperto per permettere ai visitatori di partecipare all'evento parcheggiando l'auto in comodità e sicurezza.

Nello specifico il parcheggio sarà aperto giovedì 24, sabato 26 e domenica 27 dalle 8 alle 20, mentre venerdì 25, giorno della sfilata dei carri del 492° Bacanal del Gnoco, l’orario verrà prolungato di due ore, cioè dalle 8 alle 24. La tariffa sarà di soli 5 euro, da pagare all’ingresso, con permesso di sosta fino alla chiusura.

L'apertura straordinaria del prossimo weekend si aggiunge a quelle mensili già in programma in occasione del mercatino dell'antiquariato, previste il 6 marzo, 3 aprile, 1 maggio, 5 giugno, 3 luglio, 4 settembre, 2 ottobre, 6 novembre e 4 dicembre. Anche in quei giorni l'ingresso al parcheggio di piazza Corubbio sarà a tariffa unica di 5 euro, con orario dalle 8 alle 20.

«Il Carnevale veronese attira sempre molti visitatori - spiega l'assessore alla Viabilità Luca Zanotto -. Per facilitare i cittadini nei loro spostamenti e agevolare il traffico, rendiamo disponibile il parcheggio di San Zeno secondo le modalità già avviate. La tariffa unica a 5 euro è un'ulteriore agevolazione a vantaggio dei visitatori, che possono lasciare la macchina al sicuro per più ore consecutive e godersi la manifestazione. La storia del parcheggio di San Zeno è complicata ma la volontà è quello di renderlo usufruibile il più possibile».