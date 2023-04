Pista ciclo-pedonale, parcheggio e area cani nuovi vicino a Forte San Procolo

Un parcheggio, una percorso ciclo-pedonale e un'area attrezzata per cani dovrebbero sorgere in Via Francesco da Levanto, a Verona, vicino a Forte San Procolo. La terza circoscrizione ha infatti approvato la proposta della Lista Tosi-Forza Italia, presentata dal consigliere Salvatore Carrino, per finanziare quest'anno i tre progetti del programma triennale delle opere pubbliche 2023-25.

L’area cani, la pista ciclo-pedonale e il nuovo parcheggio si inserirebbero come opere collaterali della riqualificazione di Forte San Procolo, per cui il Comune ha già stanziato 1.200 euro.

«La proposta è stata approvata all'unanimità e questo è un passepartout importante per il passaggio politico in Comune - ha commentato Flavio Tosi - Con tutta probabilità nel 2024 attorno a Forte San Procolo, e in particolare in Via Francesco da Levanto, avremo parcheggio, area cani e strada ciclo-pedonale, con beneficio per i residenti del quartiere Navigatori e per i visitatori del Forte e del parco».

Soddisfatto anche Carrino: «È importante aver trovato una convergenza di tutte le forze politiche su queste opere necessarie. In primis il parcheggio: la riqualificazione del Forte aumenterà il traffico intorno alla zona e già oggi Via Francesco da Levanto è sotto stress con la carreggiata molto ristretta per i mezzi che sostano da ambo i lati della strada. Ma anche la ciclabile e l'area cani sono servizi che miglioreranno sensibilmente la qualità della vita dei residenti».