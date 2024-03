Per le lavoratrici di Ferrovie dello Stato parcheggi rosa a Verona Porta Nuova

Il parcheggio di servizio della stazione ferroviaria di Verona Porta Nuova ha nove nuovi posti auto rosa, in una zona ben illuminata accanto all’ingresso sul primo binario. Gli stalli saranno riservati alle lavoratrici del gruppo Ferrovie della Stato che iniziano o terminano il proprio turno di lavoro fra le 10 di sera e le 5 del mattino.

L'iniziativa è stata sostenuta dal comitato pari opportunità del gruppo FS ed è stata promossa dal comitato pari opportunità di Verona e Trentino-Alto Adige, il quale fin dalla sua costituzione ha avviato un confronto con le lavoratrici per individuare le esigenze più sentite. Fra queste è stata evidenziata quella di posti auto adeguati alle necessità delle lavoratrici che, nelle ore notturne, utilizzano la propria auto per recarsi sul posto di lavoro o per rientrate a fine turno. A raccogliere la sollecitazione è stata Rfi, proprietaria dell’area, anche in collaborazione alla società Ferservizi che ha reso subito disponibili anche alcuni posti auto in loro gestione, in una posizione particolarmente illuminata e protetta.

Il parcheggio rosa, insieme agli altri già attivi su tutta la rete, ha anticipato quanto previsto all’interno dell’accordo tra la Comunità delle ferrovie europee (Cer) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (Etf) sulle donne nel settore ferroviario, siglato il 5 novembre 2021. L’accordo, che ha l’obiettivo di attirare più donne nel settore ferroviario e creare le giuste condizioni di base per la loro permanenza all'interno delle società, presta attenzione anche alla sicurezza, sollecitando anche la creazione di parcheggi riservati per i turni di notte delle lavoratrici.

L’iniziativa, oltre che a Verona, vede attivi parcheggi rosa nelle stazioni di Bologna Centrale, Reggio Emilia e Rimini. E l'impegno di Rfi è di coinvolgere anche altri scali ferroviari.