Mercatini di Natale a Verona, parcheggi e navette gratis per raggiungerli

Mercatini di Natale, si entra nel vivo della manifestazione. Tanti i visitatori attesi a Verona nei prossimi weekend, in arrivo dai Comuni della provincia ma anche dalle città limitrofe per visitare le tradizionali bancarelle e le tante iniziative legate al Natale veronese, dalla mostra dei presepi in Gran Guardia alla Stella in piazza Bra, fino alla pista di pattinaggio sul ghiaccio all’Arsenale.

Per far sì che i cittadini arrivino a destinazione senza disagi legati al traffico, il Comune di Verona ha attivato una serie di servizi per migliorare la viabilità e agevolare gli spostamenti dei visitatori, rendendone piacevole la permanenza in città.

Anzitutto i bus navetta gratuiti dal parcheggio della Genovesa, 1000 posti auto gratis da cui si può raggiungere il centro a costo zero. Nei weekend i mezzi passano ogni 15 minuti, fermano in stazione Porta Nuova e poi arrivano in centro in piazza Pradaval. Gratuiti anche i 1500 posti complessivi dei parcheggi A e B allo stadio, serviti dalle linee 12,13 e 90 del trasporto pubblico locale che viene deviato in via Fra Giocondo per raccogliere più passeggeri possibili. Al sabato i bus passano ogni 10 minuti, la domenica ogni 15 fino allo scattare dell’orario serale.

Per facilitare chi arriva da fuori città, sono state inoltre rafforzate le indicazioni stradali a favore del parcheggio della Genovesa sia all’uscita del casello sud dell’Autostrada sia a quello della tangenziale. L’ingresso stesso al parcheggio sarà reso più agevole con una modifica viabilistica. Inoltre, sabato e domenica, dalle 13.30 alle 18, la carreggiata est di viale delle Nazioni sarà percorribile a doppio senso di marcia nel tratto che dal casello di Verona sud porta al park Genovesa. Per chi arriva dalla tangenziale, l’uscita da seguire è 6 Alpo e da lì le indicazioni verso il parcheggio della Genovesa.

SERVIZIO NAVETTE MERCATINI DI NATALE 2022 - Sabato e prefestivi 3/12 - 9/12 - 10/12 - 17/12 - 23/12 - 24/12.

Domenica e festivi 20/11 - 27/11 - 4/12 - 8/12 - 11/12 - 18/12.

Percorso di andata: Park Genovesa - park P3 Fiera - viale Piave - via Città di Nimes - via Giberti - Pradaval.

Percorso di ritorno: Pradaval - corso Porta Nuova - viale Piave - park P3 Fiera- park Genovesa.

Orari: frequenza ogni 15 minuti.

Sabato: dalle 14 (prima corsa dal park Genovesa) alle 20.05 (ultima corsa da Pradaval).

Domenica e Festivi: dalle 9 (prima corsa dal park Genovesa) alle 20.20 (ultima corsa da Pradaval) .

IL NATALE IN CITTÀ E NEI QUARTIERI - I tradizionali banchetti si trovano in Piazza dei Signori, Cortile Mercato Vecchio, Via della Costa, Loggia vecchia, Cortile del Tribunale, Piazza Sacco e Vanzetti (Arsenale), per i più piccoli c’è il trenino in Cortile del Tribunale e la casa di Babbo Natale nnella Loggia del Cortile del Tribunale. La pista di pattinaggio sul ghiaccio nella vasca dell’Arsenale, e le iniziative nei quartieri, con Babbo Natale che farà tappa nelle Circoscrizioni con il seguente calendario: il 2 dicembre nella Settima a Madonna di Campagna, il 6 in Borgo Roma in Circoscrizione Quinta, il 7 a Montorio Veronese nell’Ottava, il 13 in Seconda nel quartiere di Borgo Trento, il 16 dicembre a Borgo Santa Croce nel territorio della Sesta, il 20 allo Stadio in Terza e il 21 dicembre alle Golosine in Circoscrizione Quarta.