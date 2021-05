Tre parcheggi vicini al centro di Verona gratuiti nei weekend e dopo le 18 per rilanciare le attività

La sosta nei parcheggi adiacenti al centro storico di Verona diventa gratuita. Da sabato 15 maggio, 874 posti auto all’interno delle strutture gestite da Amt - ‘Centro’ all’ex Gasometro, Tribunale e Città di Nimes - potranno essere utilizzati senza pagare il ticket, il sabato e la domenica tutto il giorno, mentre durante la settimana, e quindi dal lunedì al venerdì, dalle 18 e fino al coprifuoco. È il primo provvedimento che l’Amministrazione comunale attua grazie all’avanzo di bilancio, approvato due giorni fa, per sostenere le categorie economiche maggiormente colpite dalla pandemia e quindi per incentivare le persone a tornare in centro storico per lo shopping, così come per frequentare ristoranti e locali.

Si tratta nel dettaglio di 439 posti al parcheggio Centro, 340 stalli al Tribunale, 95 posteggi alla stazione est di Città di Nimes, per un totale di 50 mila euro mensili a carico del Comune. Se questa maggiorata disponibilità di posti a ridosso del centro non dovesse coprire il fabbisogno, il Comune sta predisponendo anche l'utilizzo di bus navetta dai parcheggi della fiera verso piazza Bra. Un servizio in più che, nei fine settimana, permetterebbe di avere altre centinaia di posti auto gratuiti.

Giovedì mattina in diretta streaming, il sindaco Federico Sboarina e l’assessore alla Viabilità Luca Zanotto hanno illustrato la novità che entrerà in vigore da metà mese.

«Si tratta del primissimo provvedimento che adottiamo dopo il voto sul bilancio che ci consente di utilizzare i fondi dell’avanzo, a sole 48 ore dall’approvazione – ha detto il sindaco -. La direzione è quella intrapresa da mesi, ossia di mettere in atto azioni concrete per sostenere la ripresa. Unitamente all’ampliamento dei plateatici, anche questa novità va a vantaggio delle categorie economiche, in particolar modo di quelle del centro storico penalizzate dalla mancanza totale di turisti. I parcheggi potranno essere utilizzati dai visitatori ma anche dai veronesi che nel tempo libero, la sera o nel weekend, scelgono di andare in centro per negozi o nei locali. Stiamo studiando, inoltre, la possibilità di attivare delle navette dai parcheggi della fiera, come durante i Mobility Day o i mercatini di Natale, il tutto per incentivare le persone a tornare nei nostro centro commerciale a cielo aperto. Inoltre, l'incentivo a parcheggiare a ridosso del centro, serve anche per liberare l'ansa dell'Adige dalle auto e farla vivere a pedoni, residenti e ai plateatici extralarge».

«I posteggi gratuiti sono tutti all’interno di parcheggi in struttura a rotazione e garantiranno ai veronesi, così come ai turisti che speriamo gradualmente tornino a Verona, di lasciare i propri mezzi a pochi passi dal centro storico – ha aggiunto Zanotto -. L’obiettivo è quello di far arrivare meno auto possibili in centro città, visto anche l’allargamento notevole di tantissimi plateatici. Assieme alla fiera e ad Amt stiamo valutando, verificandone i costi, di introdurre delle navette con effetto intermodale, un servizio che consentirebbe di lasciare i veicoli privati fuori dalle mura per raggiungere il centro attraverso i mezzi pubblici, iniziativa che già in altre occasioni aveva riscosso grande successo».