Parcheggi blu gratis e Ztl a orari ridotti anche nella settimana di Pasqua

La sosta sugli stalli blu di Verona tornerà a pagamento dal prossimo 7 aprile. Il sindaco Federico Sboarina ha prorogato oggi, 29 marzo, l'ordinanza per la gratuità dei parcheggi blu, sia in centro che nei quartieri.

Questa è tuttavia l'ultima settimana in cui è possibile usufruire dell'agevolazione, che ha l'obiettivo di andare incontro alle esigenze di chi lavora in smartworking o resta a casa con i bambini, con la possibilità di lasciare parcheggiata l'auto senza doverla spostare. Dal mercoledì dopo Pasqua, in concomitanza con l'annunciata ripresa scolastica per alcune fasce di studenti e con un graduale ritorno alla normalità, la sosta negli stalli blu tornerà alla regolamentazione ordinaria.

E questa mattina, Sboarina ha firmato anche la proroga delle ordinanze per l'accesso alla Ztl e la sosta in piazzetta Pescheria. Entrambi i provvedimenti, sono stati adottati per favorire la cittadinanza, viste le restrizioni in atto per limitare la pandemia.

Fino a martedì 6 aprile, l’ingresso alla Zona a traffico limitato sarà libero dalle 10 alle 14 e dalle 18 alle 22, tutti i giorni, anche il sabato e la domenica. Il provvedimento punta a favorire l’attività di asporto di bar e ristoranti. La proroga resta in vigore almeno per una sola settimana, considerando lo stato di evoluzione del contagio e delle misure anti-Covid.

Fino al 12 aprile, invece, è stata prorogata l'ordinanza che, in via temporanea, permette il transito in Via Pescheria Vecchia e il parcheggio in Piazzetta Pescheria durante tutta la giornata a chi ha il permesso di tipo «A», «B» ed «E». Il provvedimento agevola la sosta dei residenti che non sarà più quindi, consentita solamente dalle 19 alle 9 di mattina, ma 24 ore su 24. Per tutto il giorno, dunque, il dissuasore sarà abbassato.