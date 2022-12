Abio dona al Magalini due paraventi decorati grazie al progetto Ospedali Dipinti

All'ospedale Magalini di Villafranca arrivano i paraventi realizzati da Silvio Irilli, creatore del progetto Ospedali Dipinti. I paraventi decorati dall'artista sono quelli della pre-sala del blocco operatorio e sono stati donati da Abio Verona.

Continua dunque la collaborazione fra Abio Verona e Ospedali Dipinti di Silvio Irilli. Dopo la trasformazione, nel dicembre 2021, delle pareti del reparto di pediatria del Magalini in un bosco incantato, lo scorso ottobre è toccato all'unità operativa complessa di pediatria e patologia neonatale ricevere l'opera "Il Mare Dei Sogni", realizzata dall'artista su incarico di Abio. L'associazione ha voluto donare all'ospedale di Villafranca la possibilità di ricreare nell’area pediatrica un contesto attento alle esigenze e al vissuto dei piccoli pazienti.

Ora, come ulteriore donazione, Abio Verona ha raccolto un piccolo desiderio espresso da chi vive e opera ogni giorno fra i piccoli pazienti. «Durante l'inaugurazione dei decori nel reparto pediatrico del Magalini, il primario di anestesia ci ha chiesto due paraventi da mettere nella zona antecedente alle sale operatorie - ha raccontato Gloria Gozzi, segretaria generale di Abio Verona - Lo scopo è quello di creare uno spazio adatto ai bambini, rendendo la loro sosta più piacevole e meno traumatica, e preservando una certa privacy rispetto ai pazienti adulti che devono obbligatoriamente sostare in quella zona prima e dopo aver subito un intervento chirurgico o una risonanza magnetica».

E per realizzare l'opera, Abio non poteva che rivolgersi ancora una volta a Irilli che ha subito risposto con entusiasmo. «Leggerezza, musica, natura per volare nella fantasia - ha commentato l'artista - È sempre emozionante poter dare questo messaggio, e questa volta lo facciamo con i paraventi».