Paracadutisti in marcia attraverso il bunker di Affi: alla West Star si ricorda la "guerra che non ci fu"

Erano in centotrenta provenienti da tutta Italia, in divisa, con gli stivaletti da lancio e uno zaino, rigorosamente controllato, del peso minimo di 10 chili. Parliamo dei partecipanti alla marcia zavorrata di 13 chilometri che oggi, domenica 17 settembre, ha scalato il Monte Moscal e lo ha attraversato passando per il tunnel di quello che fu il bunker antiatomico più grande d’Europa. Un “raid” organizzato dalla sezione ANPDI (Associazione Nazionale Paracadutisti d'Italia, ndr) di Lazise con la collaborazione delle Sezioni di Verona, Basso Veronese e Val d'Alpone, per ricordare quella guerra che avrebbe potuto nascere dal confronto tra occidente e blocco sovietico. E che invece rimase immobilizzata in un conflitto “freddo” per anni.

Come riferito in una nota del Comune di Affi, tra i marciatori illustri presenti c'era il luogotentente in servizio Giampiero Monti, medaglia d’argento al valore militare per i fatti di Mogadiscio. Ma anche Massimo Giorgetti e Fabio Testi, paracadutisti durante il servizio militare: «L’anno scorso abbiamo fatto un’edizione di prova, quest’anno eravamo pronti per la prima ufficiale. Siamo felici del risultato. Tante persone provenienti da tutta Italia e tante presenze eccellenti», ha raccontato il presidente dell’associazione ANPDI Marcello Rizzi.

«Si celebrano gli eroi di tutte le guerre e noi - ha proseguito Rizzi - attorno alla West Star, il monumento simbolo della guerra che non c’è stata, abbiamo deciso di celebrare tutti quelli che allora fecero il servizio militare con la convinzione che sarebbero presto stati chiamati a servire il paese. Eravamo fermamente convinti che saremmo stati all’altezza del compito». Dodici le pattuglie in gara, ognuna delle quali era composta da due persone, paracadutisti in congedo, paracadutisti in servizio, iscritti di altre associazioni d’Arma italiane e di nazioni amiche, con lo spirito e l’obiettivo di «rinsaldare i vincoli di cameratismo e collaborazione».

Ad aprire le porte della West Star il primo cittadino di Affi Marco Sega: «È una manifestazione appena iniziata - ha commentato il sindaco di Affi - ma che sta già riscontrando un grande successo. Tantissimi gli iscritti provenienti da tutta Italia. Il Comune di Cavaion ha collaborato occupandosi della logistica, noi abbiamo messo a disposizione le bellezze del nostro territorio e ovviamente la possibilità di svolgere una parte del percorso all’interno dell’ex Base Nato. È stata una bella giornata, emozionante. Molti dei partecipanti hanno prestato servizio nella Folgore ed entrare alla West Star ha fatto riaffiorare in loro vecchi ricordi», ha concluso il primo cittadino Marco Sega.