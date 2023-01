Papà del Gnoco, prova vestito superata. "Fumo" e "Balota" pronti per il voto

Entrambi hanno indossato il vestito, ma solo uno potrà mettersi in testa il cappello e impugnare lo scettro del re del carnevale veronese. Ieri pomeriggio, 10 gennaio, i due candidati a vestire i panni di Papà del Gnoco hanno fatto la prova del vestito in Piazza Bacanal.

Come vuole la tradizione, anche Ermes "Fumo" Marchiotto e Fabio "Balota" Prando sono stati supportati dal presidente del senato dei Papà del Gnoco e dal notaro della contrada nell'indossare le vesti di Papà del Gnoco. Vesti che su tutti e due calzano bene. Ma il Carnevale di Verona può avere solo e soltanto un re. E per sapere chi sarà il 493esimo Papà del Gnoco bisognerà aspettare fino a domenica prossima, quando si svolgeranno le elezioni in Piazza San Zeno, dalle 8 alle 13.

Il candidato numero 1 è Ermes Marchiotto, detto Fumo. Allevatore di mestiere, vive nel quartiere delle Golosine ed anche l'anno scorso tentò l'elezione a Papà del Gnoco ma fu superato da "Bullo" Marco Montolli. Lo sfidante di quest'anno di "Fumo" è Fabio Prando, detto "Balota", alla sua prima candidatura.