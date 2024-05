Papa Francesco a Verona: tutto quello che c’è da sapere per partecipare agli incontri

La visita di papa Francesco a Verona mobiliterà circa 50 mila persone. Biglietti già esauriti per la Messa allo stadio Bentegodi (preceduta dalla festa dei giovani) e per l’incontro di bambini e ragazzi in piazza San Zeno. Ultimissime disponibilità invece per l’Arena.

È stato definito il Piano del traffico per la visita, messo a punto dal Comune con la Polizia locale insieme a prefettura e questura. I partecipanti agli eventi avranno a disposizione la rete dei servizi bus Atv che effettueranno l’orario del sabato (con esclusione dei servizi speciali scolastici urbani). È stato inoltre predisposto uno specifico servizio gratuito di bus navetta per collegare i luoghi della visita con i parcheggi predisposti dalla polizia locale per l’accoglienza dei visitatori.

Gli accessi e gli appuntamenti

Alle 6.30 è prevista l’apertura di Piazza San Zeno per i 5.400 bambini e ragazzi fino alla terza media che parteciperanno alla festa accompagnati da genitori, insegnanti e catechisti. Alla stessa ora aprirà anche la Basilica di San Zeno per gli 850 preti, religiose, religiosi e monache. Dalle ore 8, in vista dell’arrivo del Papa, non sarà più possibile entrare né in piazza San Zeno, né in Basilica.

L’apertura dei cancelli dell’Arena è prevista invece alle ore 7 e i 12.500 partecipanti potranno entrare non oltre le ore 9. L’evento inizierà alle 8.45 e terminerà alle 12.30. Dalle ore 11 sarà possibile accedere allo stadio Bentegodi. I 31 mila partecipanti del pubblico avranno tre ore di tempo per entrare poiché, per questioni di sicurezza, alle ore 14 è prevista la chiusura dei cancelli: nessuno potrà più varcare l’ingresso dopo tale orario.

Per tutti gli appuntamenti i biglietti sono nominali e all’ingresso potrà essere richiesto di esibire un documento di riconoscimento. In ciascun evento è previsto un settore dedicato per le persone diversamente abili con problemi di deambulazione poiché, proprio per la conformazione dei luoghi, non sarà possibile accedere con le carrozzelle ai gradoni dell’arena e dello stadio Bentegodi. Parimenti non saranno ammessi passeggini o carrozzine per neonati.

Procedure di annullo o cambio biglietto

Chi per qualche impedimento non riuscisse più a partecipare agli eventi, può procedere all'annullamento del titolo di accesso consentendo così ad altri di prendere parte. Allo stesso modo è possibile effettuare un cambio del nominativo del singolo biglietto, cedendolo ad un'altra persona qualora l'intestatario originale non riuscisse più a partecipare. In entrambi i casi è necessario seguire la procedura su https://visitapapa.chiesadiverona.it/.

All'interno dei vari luoghi si possono introdurre cibo e bevande, ma non oggetti in ferro o altri materiali metallici. Saranno in funzione anche i servizi bar.

I parcheggi disponibili

Sono previste tre zone di parcheggio con servizio gratuito di bus navetta: park C dello stadio con navetta solo per San Zeno, park P3 e P7 della fiera con navette per lo stadio e per l’Arena.

BiciPark con Fiab Verona

Per agevolare i cittadini e le cittadine che sabato 18 maggio si recheranno in bicicletta allo Stadio per assistere alla santa messa celebrata da Papa Francesco, verrà messo a disposizione un "BiciPark" all'interno del parcheggio del Palasport sul lato destro verso via Sogare.

L’area sarà recintata e presidiata dai volontari di Fiab Verona, a garanzia della sicurezza dei molti utenti delle due ruote, che potranno vedersi custodita la propria bicicletta in un luogo protetto. L'orario di apertura sarà dalle ore 11 al termine degli eventi nel tardo pomeriggio.