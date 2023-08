Il riso Nano Vialone Veronese IGP arriva da Papa Francesco con l’opera dell’architetto Rainaldi

Una delegazione da Isola della Scala, nella mattinata di mercoledì, è stata ricevuta da Papa Francesco nella Città del Vaticano. Erani presenti l’amministratore unico di Ente Fiera di Isola della Scala, Roberto Venturi, con il sindaco isolano Luigi Mirandola e il presidente del Consorzio di Tutela Riso Nano Vialone Nano Veronese IGP, Renato Leoni, l’artista Guido Rainaldi con don Mauro Viviani, i quali sono stati accolti da sua Santità per una benedizione speciale.

L’opera dell’architetto intitolata “La Misericordia” e dedicata a Papa Giovanni Paolo II di fronte al Cristo in croce, è arrivata a Roma: partita da Isola della Scala il 1 ottobre 2018, è stata esposta a San Fermo a Verona, poi a Cortina. A causa del Covid-19 non è potuta arrivare in tutte le tappe che erano state programmate.

«È stato un momento emozionante e al tempo stesso toccante - ha raccontato l’amministratore Venturi -. Abbiamo avuto l’opportunità di far benedire da Papà Francesco l’opera dell’amico fraterno Rainaldi, realizzata grazie al contributo di Ente Fiera di Isola della Scala, Consorzio San Zeno, Assistiamo Group, Fonderia Nolana del Giudice ed Epogea. Dopo un lungo viaggio, verrà riposizionata a Isola della Scala, in occasione della 55esima Fiera del Riso che inizierà il prossimo 13 settembre».

«La statua appartiene a Ente Fiera ed è un patrimonio di tutti i cittadini isolani – ricorda il Sindaco Luigi Mirandola –. A nome della comunità esprimo l'orgoglio per quest'opera che rappresenta un Papa, un Santo, che è stato molto molto amato dai fedeli in tutto il mondo ed è stata benedetta da un Pontefice altrettanto amato. Voglio ringraziare anche il Consorzio per il gesto di generosità per le persone in difficoltà. Un gesto che rappresenta la solidarietà degli isolani».

L’architetto Rainaldi ha ricordato: «La Misericordia, oggi revisionata Un ponte per la Pace, è un’opera che ho realizzato nel periodo in cui nella mia famiglia ha toccato il dolore. Io pregavo Papa Giovanni Paolo II, il quale, insieme alla Madonna, mi hanno supportato in un momento particolare. Con l’arte e il dono che mi è stato conferito, ho realizzato un’opera per ringraziarli. Ho rappresentato gli ultimi passi del Papa, sua Santità sofferente, che strappa dalla Terra la croce e la porta verso Gesù. È un dualismo: un padre e un uomo sofferente che va verso il Signore e a lui chiede aiuto. Con l’auspicio che l’opera possa tornare a viaggiare e arrivare nelle mete che ci eravamo prefissati, per portare un messaggio di speranza e di fede a tutti coloro che stanno attraversando un momento difficile».

Durante l’udienza privata, il presidente del Consorzio Leoni, in rappresentanza di tutti gli associati, ha consegnato al Pontefice un bancale di riso Nano Vialone Veronese IGP: «Il nostro cereale, frutto del lavoro e della passione dell’uomo, verrà donato alle persone in difficoltà - ha concluso -. Terminata l’udienza, abbiamo portato sulla tavola della mensa il nostro piatto principe, il risotto all’isolana, perché la tradizione e la nostra cultura non conosce barriere, è anzi veicolo di solidarietà e condivisione, come ha ricordato Papa Francesco. Portiamo nel cuore questo momento speciale, con la benedizione per un raccolto proficuo e una protezione speciale alla Fiera, che si appresta ad iniziare tra poche settimane».